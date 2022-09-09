У мережі опублікували кадри з Лондона, які зняли на дрон. На них видно натовп, які прийшли до воріт Букінгемського палацу.

Зверніть увагу Прем'єр-міністерці повідомили про смерть королеви о 16:30, – офіційний речник

Щемливі кадри з Лондона

Смерть королеви Єлизавети на 97-му році життя стала трагедією для британців. У країні після смерті монарха оголосили 10-денний траур за Її Величністю.

Після офіційного повідомлення про смерть королеви, над резиденцією Королівської родини – Букінгемським палацом – спустили прапор на знак жалоби.

Тисячі людей прийшли до воріт палацу, на яких з'явилося офіційне повідомлення про смерть Єлизавети ІІ – королеви, яка керувала країною понад 70 років.

Щемливі кадри з Букінгемського палацу: дивіться відео

Головне про смерть королеви Єлизавети

8 вересня стало відомо про різке погіршення стану здоров'я королеви Єлизавети ІІ. До замку Балморал у Шотландії, де перебувала Її Величність, прибули члени Королівської родини.

Увечері з'явилося офіційне повідомлення про те, що королева Єлизавета ІІ померла. Тепер британський престол успадкує її син – 73-річний принц Чарльз.

Іноземні лідери, політичні та релігійні діячі висловлюють свої співчуття Королівській родині через цю втрату. Серед тих, хто відреагував на смерть монарха – президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

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