В сети опубликовали кадры из Лондона, которые сняли на дрон. На них видна толпа, пришедшая к воротам Букингемского дворца.

Обратите внимание Премьер-министру сообщили о смерти королевы в 16:30, – официальный спикер

Трогательные кадры из Лондона

Смерть королевы Елизаветы на 97 году жизни стала трагедией для британцев. В стране после смерти монарха объявили 10-дневный траур по Ее Величеству.

После официального сообщения о смерти королевы, над резиденцией Королевской семьи – Букингемским дворцом – спустили флаг в знак траура.

Тысячи людей пришли к воротам дворца, на которых появилось официальное сообщение о смерти Елизаветы II – королевы, правившей страной более 70 лет.

Трогательные кадры из Букингемского дворца: смотрите видео

Главное о смерти королевы Елизаветы

8 сентября стало известно о резком ухудшении состояния здоровья королевы Елизаветы II. В замок Балморал в Шотландии, где находилась Ее Величество, прибыли члены Королевской семьи.

Вечером появилось официальное сообщение о том, что королева Елизавета II скончалась. Теперь британский престол унаследует ее сын – 73-летний принц Чарльз.

Иностранные лидеры, политические и религиозные деятели выражают свои соболезнования Королевской семье в связи с этой утратой. Среди отреагировавших на смерть монарха – президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

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