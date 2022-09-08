А вот официально сообщили о смерти монарха всему миру ровно через два часа. Подробно об извещении Трасс рассказал ее официальный представитель.

Внимание Умерла Елизавета II: биография легендарной монархини

Что сделала премьер, когда узнала о смерти королевы

Сначала Лиз Трасс выступила с официальным заявлением на Даунинг-стрит. Она акцентировала, что королева была личным вдохновением для нее и многих британцев.

Ее преданность долгу является примером для всех нас. В начале этой недели, в свои 96 лет, она исполняла свои обязанности, поскольку приняла меня как 15 премьер-министра за свою жизнь,

– рассказала премьер.

После выступления она уже пообщалась с сыном королевы Чарльзом, который вскоре займет трон. Старший сын королевы Елизаветы II сойдет на престол под именем король Чарльз III.

К теме – что известно о Елизавете II: смотрите видео