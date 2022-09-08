А ось офіційно повідомили про смерть монархині всьому світові рівно через дві години. Детально про сповіщення Трасс розповів її офіційний речник.

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Що зробила прем'єрка, коли дізналася про смерть королеви

Спершу Ліз Трас виступила з офіційною заявою на Даунінг-стріт. Вона акцентувала, що королева була особистим натхненням для неї та багатьох британців.

Її відданість обов'язку є прикладом для всіх нас. На початку цього тижня, у свої 96 років, вона виконувала свої обов'язки, оскільки прийняла мене як 15 прем'єр-міністра за своє життя,

– розповіла прем'єрка.

Після виступу вона вже поспілкувалася з сином королеви Чарльзом, який невдовзі посяде трон. Старший син королеви Єлизавети II зійде на престол під іменем король Чарльз III.

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