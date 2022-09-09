Зауважте, що Єлизавета правила протягом 70 років. Її не стало у віці 96 років.

До теми Чарльз III і Єлизавета II та Україна: як монархи підтримали нас у війні

Чарльз провів першу аудієнцію як король Британії

Король Великої Британії Чарльз III провів свою першу особисту аудієнцію з Ліз Трасс. Прем'єр-міністерка прибула до Букінгемського палацу. За інформацією BBC, їхня зустріч тривала приблизно 30 хвилин.

Менш ніж за 2 години Чарльз звернеться до нації по телебаченню. Своєю чергою, Трасс приблизно о 18:00 за британським часом візьме участь у панахиді по королеві Єлизаветі II у соборі Святого Павла в Лондоні.

Зверніть увагу! Чарльз автоматично став королем Великої Британії після смерті своєї матері. Проте офіційно він сяде на трон 10 вересня. Спадкоємцем престолу тепер став принц Вільям. Він разом з дружиною Кейт Міддлтон прийняли титули герцогів Корнуольських.

Смерть Єлизавети II: що відомо

Про смерть королеви Єлизавети II офіційний акаунт The Royal Family сповістив увечері 8 вересня. Упродовж дня надходили тривожні новини про самопочуття Її Величності.

Рідні королеви Єлизавети II прибули у Балморал близько 18:00. Зокрема, на борту приватного літака були сини королеви принц Едвард, принц Ендрю та онук королеви принц Вільям. На той час принц Чарльз з дружиною Каміллою вже були у Шотландії.

Українські зірки та користувачі мережі вже відреагували на смерть легендарної королеви. Вони зауважили, що такої, як вона, більше не буде.

Зі скорботою та підтримкою також виступило подружжя Зеленських – президент України висловив щирі співчуття усім підданим монархії та королівській сім'ї.

Окрім цього, на смерть королеви відреагував президент США Джо Байден. Він сказав, що Єлизавета II "визначила епоху". Також словами співчуття поділився Борис Джонсон, який нещодавно склав обов'язки прем'єр-міністра Великої Британії.

Варто подивитися – в Офісі Президента відреагували на смерть Єлизавети II: відео