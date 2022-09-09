Зауважте, що Єлизавета правила протягом 70 років. Її не стало у віці 96 років.

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Чарльз провів першу аудієнцію як король Британії

Король Великої Британії Чарльз III провів свою першу особисту аудієнцію з Ліз Трасс. Прем'єр-міністерка прибула до Букінгемського палацу. За інформацією BBC, їхня зустріч тривала приблизно 30 хвилин.

Менш ніж за 2 години Чарльз звернеться до нації по телебаченню. Своєю чергою, Трасс приблизно о 18:00 за британським часом візьме участь у панахиді по королеві Єлизаветі II у соборі Святого Павла в Лондоні.

Смерть Єлизавети II: що відомо

  • Про смерть королеви Єлизавети II офіційний акаунт The Royal Family сповістив увечері 8 вересня. Упродовж дня надходили тривожні новини про самопочуття Її Величності.
  • Рідні королеви Єлизавети II прибули у Балморал близько 18:00. Зокрема, на борту приватного літака були сини королеви принц Едвард, принц Ендрю та онук королеви принц Вільям. На той час принц Чарльз з дружиною Каміллою вже були у Шотландії.
  • Українські зірки та користувачі мережі вже відреагували на смерть легендарної королеви. Вони зауважили, що такої, як вона, більше не буде.
  • Зі скорботою та підтримкою також виступило подружжя Зеленських – президент України висловив щирі співчуття усім підданим монархії та королівській сім'ї.
  • Окрім цього, на смерть королеви відреагував президент США Джо Байден. Він сказав, що Єлизавета II "визначила епоху". Також словами співчуття поділився Борис Джонсон, який нещодавно склав обов'язки прем'єр-міністра Великої Британії.

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