Єлизавета II перебувала на престолі 70 років. Вона стала рекордсменкою з правління в історії британської монархії, повідомляє 24 канал.

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Світові політики відреагували на смерть Єлизавети II

На смерть королеви Британії відреагував президент Європейської ради Шарль Мішель. Він зауважив, що всі його думки наразі перебувають з родиною Єлизавети II та всіма тими, хто оплакує її в Сполученому Королівстві та всьому світі.

Колись її називали Єлизаветою Стійкою, вона своїм служінням і відданістю завжди демонструвала нам важливість довготривалих цінностей у сучасному світі,

– написав Мішель.

Також свої співчуття Королівській родині висловив президент Франції Емануель Макрон.

"Її Величність Королева Єлизавета II втілювала безперервність і єдність британської нації протягом понад 70 років", – написав Макрон.

Він додав, що пам'ятає Єлизавету II як друга Франції – добросердечну королеву, яка залишила незабутнє враження на свою країну та її століття.

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Своїми спогадами про королеву поділився й генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Я глибоко засмучений кончиною Її Величності Королеви Єлизавети II. Понад 70 років вона була прикладом самовідданого лідерства та служби громаді,

– зазначив генсек НАТО.

Столтенберг висловив найглибші співчуття Королівській родині, союзникам по НАТО Сполученому Королівству та Канаді, а також народу Британської Співдружності.

Смерть королеви також прокоментував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Я глибоко сумую з приводу смерті Її Величності Королеви Єлизавети II, якою захоплювався весь світ за її лідерство та відданість", – написав Гутерреш.

Він зауважив, що Єлизавета II була хорошим другом ООН, а її присутність вселяла надію протягом десятиліть змін.

"Її непохитну самовідданість протягом всього життя запам'ятають надовго", – підсумував політик.

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Своєю чергою, Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зауважив, що надзвичайне правління королеви Єлизавети II стало показовим за ключовими подіями XX та XXI століть.

"ЄС віддає належне її унікальному внеску в розбудову миру та примирення. Попри те, що її втрата буде відчуватися у всьому світі, ми зараз думаємо про її сім'ю та народ Великої Британії", – зауважив дипломат.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн розповіла, що дізналася про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II з глибоким сумом.

Вона була главою держави найдовше у світі та однією з найбільш шанованих особистостей у світі. Я висловлюю свої щирі співчуття королівській родині та британському народу,

– зазначила президентка Єврокомісії.

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Також на смерть Єлизавети II відреагувала прем'єрка Великої Британії Елізабет Трасс.

"Це дух Великої Британії. Вона найдовше правила з усіх монархів. Це надзвичайне досягнення – надати правлінню такої гідності та витонченості впродовж 70 років", – сказала Трасс.

Своєю чергою, її попередник Борис Джонсон зазначив, що день смерті королеви – найсумніший в історії країни.

Свої співчуття висловив й президент Володимир Зеленський.

"З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття Королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв'язку з цією непоправною втратою", – написав Зеленський.

Глава держави підсумував, що разом із ними – усі думки та молитви українців.

За інформацією The Guardian, також спогадами про королеву поділилися президент та перша леді США Джозеф і Джилл Байден. За їхніми словами, Єлизавета II була кимось більшим, ніж звичайною монархинею, адже вона визначила цілу епоху.

"У світі постійних змін вона була постійною присутністю та джерелом розради та гордості для поколінь британців, включаючи багатьох, які ніколи не знали своєї країни без неї. Незмінне захоплення королевою Єлизаветою II об'єднало людей по всій Співдружності", – зауважило подружжя Байденів.

Вони додали, що 7 десятиліть її історичного правління засвідчили епоху безпрецедентного розвитку людства та просування вперед людської гідності.

"Вона була першим британським монархом, до якого люди в усьому світі могли відчути особистий і безпосередній зв'язок — незалежно від того, чи чули вони її по радіо як юну принцесу, яка розмовляла з дітьми Сполученого Королівства, чи зібралися біля своїх телевізорів на її коронацію, чи дивилися її останню різдвяну промову або ж її платиновий ювілей на своїх телефонах. А вона, своєю чергою, все своє життя присвятила служінню їм", – підсумували Байдени.

Своєю чергою, експрезидент Сполучених Штатів Барак Обама розповів, що йому разом із дружиною пощастило познайомитися з Її Величністю, і вона для них дуже багато значила.

Коли ми тільки починали орієнтуватися в житті як президент і перша леді, вона вітала нас на світовій арені з розпростертими обіймами та надзвичайною щедрістю,

– зауважив Обама.

Він додав, що знову і знову британська королева вражала його теплотою, тим, як вона заспокоювала людей, і тим, як вона привносила свій гумор і шарм у моменти великої пишності.

Ще один колишній президент США Джордж Буш заявив, що Єлизавета II була жінкою великого інтелекту, чарівності та дотепності.

"Проведення часу в Букінгемському палаці та пиття чаю з Її Величністю та її коргі – один із наших найкращих спогадів про президентство. Королева Єлизавета вміло вела Англію через темні моменти завдяки своїй впевненості у своєму народі та своєму баченню світлого майбутнього", – зауважив Буш.

Він разом із дружиною висловив щирі співчуття Королівській родині та британському народу.

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