У британському уряді зазначили, що країна зрівняє до рівня 2022 року, чи навіть збільшить військову підтримку України у 2023.

Раніше Велика Британія збирається виділити Україні військову допомогу на 2,6 мільярда доларів, – ЗМІ

Безпека України – це наша безпека,

– наголосили у Великій Британії.

Зауважимо, напередодні Financial Times писало, що нова прем'єрка Ліз Трасс хоче збільшити військову допомогу для України. Зазначали, що Лондон виділить або таку ж суму, як цьогоріч (2,3 мільярда фунтів стерлінгів, що у доларах 2,63 мільярда), або більше.

Підтримка Великої Британії: що відомо

Велика Британія – другий за величиною військовий донор України. Вона допомагає нам з перших днів повномасштабної війни.

Лондон виділив 2,3 мільярда фунтів стерлінгів у 2022 році. Країна надала сотні ракет, 5 систем ППО, 120 броньованих машин та іншу техніку.

Крім того, на території Великої Британії проводять базову загальновійськову підготовку українських військовослужбовців. Програма передбачає отримання навичок для ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості. Підготовку вже успішно завершили майже 5 тисяч наших воїнів.

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