Програму під назвою операція "INTERFLEX" започаткував британський уряд. Вона є яскравим прикладом того, що цивілізований світ готовий підтримувати Україну у боротьбі з російськими загарбниками.

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Що передбачає британська програма "INTERFLEX"

Загальновійськова підготовка для українських військових проводиться на території Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Її вже успішно завершили майже 5 тисяч наших воїнів.

Інструкторами були експерти з України, Канади, Сполученого Королівства, Нідерландів та Нової Зеландії.

Українські військові отримали такі навички:

базові знання з тактичної медицини;

вогневої, інженерної та психологічної підготовки;

нові вміння у веденні наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості.

Кадри з військових навчань українців у Великій Британії / фото Генерального штабу ЗСУ



Зауважимо, що незабаром планується розширення операції "INTERFLEX". Воно передбачатиме спеціальний навчальний курс з підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів ЗСУ та інші елементи загальновійськової підготовки.

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Як Велика Британія допомагає Україні

Велика Британія від початку російської агресії відкрито та рішуче підтримує Україну. Сполучене королівство регулярно надає українцям гуманітарну та оборонну допомогу.

У березні в Британії запустили спеціальну програму Homes for Ukraine для громадян України. Вона була створена для українців, які хочуть переїхати у Великобританію у зв'язку з війною.

для громадян України. Вона була створена для українців, які хочуть переїхати у Великобританію у зв'язку з війною. У серпні уряд Британії передав Україні нові реактивні системи залпового вогню M270. Британія активно постачає зброю та навчає українських військових за передовими стандартами провідних країн світу.

M270. Британія активно постачає зброю та навчає українських військових за передовими стандартами провідних країн світу. Нещодавно з'явилася інформація про те, що Британія передасть також Україні безпілотні мінні мисливці. Їх будуть використовувати для розмінування берегової лінії.

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