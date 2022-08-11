Таку інформацію журналістам підтвердив міністр оборони Бен Уоллес. Він нагадав, що вже передані системи використовують такі ж ракети, що і HIMARS, з дальністю до 80 кілометрів.

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За його словами, ця високоточна зброя вже допомагає Україні націлюватися на російські постачання боєприпасів і командні центри.

Україна добре використовує надану партнерами зброю

Уоллес заявив, що Британія "дуже задоволена" тим, як Україна використовує ракетні установки, які вже надав Захід. За його словами, українські сили показали, що вони набагато краще розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси.

Міністр оборони Британії зазначив, що це є частиною переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучаснішої зброї НАТО.

Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна,

– сказав британський міністр.

Що відомо про британські РСЗВ M270

Наприкінці липня українські захисники отримали перші 3 далекобійні системи залпового вогню M270. Вони складуть хорошу компанію для HIMARS на полі бою.

РСЗВ можна використовувати в будь-який час доби та за різних погодних умов. М270 здатна знищувати вогневі позиції, позицій ствольної та реактивної артилерії, засоби протиповітряної оборони, вантажні автомобілі, легкоброньовані бронетранспортери, командні пункти, вузлів зв'язку.

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