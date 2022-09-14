Программу под названием операция INTERFLEX начало британское правительство. Она яркий пример того, что цивилизованный мир готов поддерживать Украину в борьбе с российскими захватчиками.

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Что предполагает британская программа "INTERFLEX"

Общевоенная подготовка украинских военных проводится на территории Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. Ее уже успешно завершили около 5 тысяч наших воинов.

Инструкторами были эксперты из Украины, Канады, Соединенного Королевства, Нидерландов и Новой Зеландии.

Украинские военные получили следующие навыки:

базовые знания по тактической медицине;

огневой, инженерной и психологической подготовке;

новые умения в ведении наступательных и оборонительных действий в урбанизированной местности.

Кадры с военных учений украинцев в Великобритании / фото Генерального штаба ВСУ

Отметим, что в скором времени планируется расширение операции INTERFLEX. Оно будет предусматривать специальный учебный курс подготовки младших командиров воинских частей и подразделений ВСУ и другие элементы общевойсковой подготовки.

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Как Великобритания помогает Украине

Великобритания с начала российской агрессии открыто и решительно поддерживает Украину. Соединенное королевство регулярно оказывает украинцам гуманитарную и оборонную помощь.

В марте в Британии была запущена специальная программа Homes for Ukraine для граждан Украины. Она была создана для украинцев, желающих переехать в Великобританию в связи с войной.

для граждан Украины. Она была создана для украинцев, желающих переехать в Великобританию в связи с войной. В августе правительство Британии передало Украине новые реактивные системы залпового огня M270. Британия активно снабжает оружие и обучает украинских военных по передовым стандартам ведущих стран мира.

M270. Британия активно снабжает оружие и обучает украинских военных по передовым стандартам ведущих стран мира. Недавно появилась информация о том, что Британия также передаст Украине беспилотные минные охотники. Их будут использовать для разминирования береговой линии.

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