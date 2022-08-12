Радостную новость сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников. 12 августа М270 уже прибыли в Украину.

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Резников подчеркнул: Великобритания обещала – Великобритания сделала. Министр обороны Украины поблагодарил британских политиков и всех британцев.

Ваша поддержка очень важна для Украины. Наши ВСУ умело используют это пополнение на поле боя,

– сказал Алексей Резников.

Он также анонсировал, что больше "подарков" поступит в скором времени.

Что известно о британских РСЗО M270

В конце июля украинские защитники получили первые 3 дальнобойные системы залпового огня M270. Они составили хорошую компанию HIMARS на поле боя. А на днях Британия заявила, что хочет удвоить помощь и передать еще 3 РСЗО M270.

РСЗО можно использовать в любое время суток и при разных погодных условиях. М270 способна уничтожать:

огневые позиции,

позиций ствольной и реактивной артиллерии,

средства противовоздушной обороны,

грузовые автомобили,

легкобронированные бронетранспортеры,

командные пункты,

узлы связи.

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