Радостную новость сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников. 12 августа М270 уже прибыли в Украину.
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Резников подчеркнул: Великобритания обещала – Великобритания сделала. Министр обороны Украины поблагодарил британских политиков и всех британцев.
Ваша поддержка очень важна для Украины. Наши ВСУ умело используют это пополнение на поле боя,
– сказал Алексей Резников.
Он также анонсировал, что больше "подарков" поступит в скором времени.
Что известно о британских РСЗО M270
В конце июля украинские защитники получили первые 3 дальнобойные системы залпового огня M270. Они составили хорошую компанию HIMARS на поле боя. А на днях Британия заявила, что хочет удвоить помощь и передать еще 3 РСЗО M270.
РСЗО можно использовать в любое время суток и при разных погодных условиях. М270 способна уничтожать:
- огневые позиции,
- позиций ствольной и реактивной артиллерии,
- средства противовоздушной обороны,
- грузовые автомобили,
- легкобронированные бронетранспортеры,
- командные пункты,
- узлы связи.
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