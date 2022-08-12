После взрывов возле Новофедоровки жены оккупантов жаловались, где "хваленая ПВО". Отдыхающий из Алушты тем временем упорно вытаскивал из воды российский снаряд.

Ранее Тысячи россиян начали панически покидать Крым, – Чубаров о последствиях взрыва в Новофедоровке

Мужчина вытащил из моря часть ракеты

В сети появилось видео, как мужчина, у которого, по-видимому, отсутствует инстинкт самосохранения, тянет из моря на пляж часть ракеты. Как ни странно, такая опасная находка никакого испуга не вызывала.

Люди продолжали спокойно снимать видео, а к отдыхающему подбежал его друг. Что было дальше – неизвестно, потому что на этом видео кончается. Уже впоследствии лаконичное сообщение обнародовали так называемые "власти" Алушты: мол, пляж окружили и на месте работают взрывотехники.

Мужчина нашел ракету в Алуште / Видео с телеграма Сергея Стерненко:

9 августа в Крыму раздавались взрывы

Отметим, что 9 августа на аэродроме возле Новофедоровки раздавались мощные взрывы. Минобороны России объяснило все "детонацией боеприпасов". В Генштабе ВСУ говорят о по меньшей мере 9 уничтоженных вражеских самолетах.



Источники 24 канала сообщали, что могло погибнуть около 100 россиян, присутствовавших на авиабазе. Взрывы вызвали панику среди населения и отдыхающих.

Что известно о "Панцире"

"Панцирь С-1" – это самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования.

Назначение – прикрытие гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения.

Комплекс создан в 1994 году и в 2012 году принят на вооружение российской армии.

Смотрите видео – как отреагировали на взрывы в Крыму в Британии: