О бегущих из Крыма россиянах 24 каналу рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он обратил внимание на поведение отдыхающих-россиян.

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По его словам, заметно, как только от одной атаки тысячи россиян начали панически покидать Крым.

Я уверен, что среди этих нескольких тысяч машин, которые часами стоят в пробке в направлении Крымского моста через Керченский пролив, были семьи местных фсбшников, оккупационных прокуроров и т.п.

– заметил Чубаров.

По его мнению, россияне чувствуют, что появились там (в оккупированном Крыму – 24 канала) незаконно.

Он подчеркнул, что кто бы что ни говорил, но направление уже понятно – путь к освобождению Крыма от российской оккупации.

Интересно, что, по данным статистики, в Крыму поселилось за 8 лет оккупации около 600 тысяч россиян.

К слову, раньше мы публиковали видео, как россияне жалуются и плачут из-за того, что им приходится покидать свое жилье и бежать из Крыма в россию. Там видно, что россияне массово выезжают с полными багажниками вещей, так что, вероятно, они не планируют возвращаться.

Что известно о взрывах в Крыму: коротко

9 августа во временно оккупированном Крыму прозвучал "хлопок" на авиабазе россиян возле Новофедоровки. Речь шла о военном аэродроме, откуда взлетают истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины.

В сети показали полное видео взрывов на аэродроме в Крыму. В результате атаки самолеты уничтожили, а окна в домах в километре от эпицентра повылетали.

Однако оккупанты начали придумывать многочисленные версии разных причин, которые могли бы объяснить взрывы и густой дым. Наконец объяснили это нарушением пожарной безопасности.

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