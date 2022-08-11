Про росіян, які втікають з Криму, 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він звернув увагу на поведінку відпочивальників-росіян.

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За його словами, помітно, як лиш від однієї атаки тисячі росіян почали панічно покидати Крим.

Я впевнений, що серед цих кількох тисяч машин, які годинами стояти в заторі у напрямку Кримського мосту через Керченську протоку, були родини місцевих фсбшників. окупаційних прокурорів тощо,

– зауважив Чубаров.

На його думку, росіяни відчувають, що з’явилися там (в окупованому Криму – 24 канал) незаконно.

Він наголосив, що хто б що не казав, але напрямок вже зрозумілий – шлях до звільнення Криму від російської окупації.

Цікаво, що, за даними статистики, що в Криму поселился за 8 років окупації близько 600 тисяч росіян.

До слова, раніше ми публікували відео, як росіяни жаліються та плачуть через те, що їм доводиться залишати своє житло та тікати з Криму до росії. ТАм видно, що росіяни масово виїжджають з повними багажниками речей, тож, ймовірно, вони не планують повертатися.

Що відомо про вибухи в Криму: коротко

9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала "бавовна" на авіабазі росіян біля Новофедорівки. Мовилось про військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.

У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму. Внаслідок атаки літаки знищили, а вікна в будинках за кілометр від епіцентру повилітали.

Проте окупанти почали вигадувати численні версії різних причин, які могли б пояснити вибухи та густий дим. Врешті пояснили це порушенням пожежної безпеки.

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