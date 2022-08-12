Після вибухів біля Новофедорівки дружини окупантів бідкались, де "хвалена ППО". Відпочивальник з Алушти, тим часом, вперто витягував з води російський снаряд.

Раніше Тисячі росіян почали панічно покидати Крим, – Чубаров про наслідки вибуху в Новофедорівці

Чоловік витягнув з моря частину ракети

У мережі з'явилось відео, як чоловік, у якого, мабуть, відсутній інстинкт самозбереження, тягне з моря на пляж частину ракети. Як не дивно, така небезпечна знахідка жодного переляку не викликала.

Люди продовжували спокійно знімати відео, а до плавця підбіг його друг. Що було далі – невідомо, бо на цьому відео закінчується. Вже згодом лаконічне повідомлення оприлюднила так звана "влада" Алушти: мовляв, пляж оточили і на місці працюють вибухотехніки.

Чоловік знайшов ракету в Алушті / Відео з телеграму Сергія Стерненка:

9 серпня у Криму лунали вибухи

Зазначимо, що 9 серпня на аеродромі біля Новофедорівки лунали потужні вибухи. міноборони росії пояснило все "детонацією боєприпасів". У Генштабі ЗСУ кажуть про щонайменше 9 знищених ворожих літаків.



Джерела 24 каналу повідомляли, що могло загинути близько 100 росіян, які були присутні на авіабазі. Вибухи спричинили паніку серед населення та відпочивальників.

Що відомо про "Панцир"

"Панцир С-1" – це самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування.

Призначення – прикриття цивільних та військових об'єктів від засобів повітряного нападу.

Комплекс створений у 1994 році і в 2012 році він прийнятий на озброєння російської армії.

Дивіться у відео – як відреагували на вибухи у Криму у Британії: