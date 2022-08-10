Про це повідомила ведуча 24 каналу Катерина Соляр. Вона дізналася про це з власних джерел у Криму, хоча росія продовжує заявляти, що "ніхто не постраждав, втрат немає".

До теми Ми тут до чого, – Подоляк каже, що Україна не причетна до вибухів на аеродромі у Криму

За її словами, щонайменше кількість загиблих росіян внаслідок вибухів у Криму може становити близько 100 осіб.

Важливо! Це інформація ведучої 24 каналу з власних джерел, офіційних підтверджень поки не було.

Пропагандистські змі точно будуть і далі говорити про те, що втрат немає, хоча кремлівська "адміністрація" в окупованому Криму в паніці, аксьонов не знає, що робити,

– заявила Соляр.

Ведуча звернула увагу на нову реакцію росії – там шойгу заявив, що "пожежа" на авіабазі "Саки" виникла або в результаті "детонації кількох снарядів", або через "порушення вимог пожежної безпеки". "Напевно, сонце сильно в бензобаки напекло і так літаки зірвалися", – жартує Соляр.

Вона зазначила, що шойгу стверджує, мовляв, ніхто не постраждав, а техніка на аеродромі не пошкоджена. "Певно, шойгу просто ще не долетів до Криму, щоб побачити, що не все так красиво, як він говорить", – додала ведуча.

Наші Повітряні сили підтверджують, що на екородомі в Криму було знищено близько 10 літаків окупантів. Також внаслідок вибухів біля Новофедорівки було знищено і склад авіаційного озброєння росіян,

– пояснила Соляр.

Вона розповіла, що на військовому аеродромі у Саках росіяни щонайменше зберігали літаки СУ-30СМ, СУ-24МР, ІЛ-76 тощо. Звідти щодня злітали російські літаки, щоб бити по території України або просто спостерігати за ситуацією.

Ведуча додала, що в окупованому Криму є ще близько 5 таких аеропортів.

Також поруч на парковці багато згорілої авто. В мережі показали відео зі стоянки за 400 метрів від аеродрому, на якому видно пошкоджені десятки авто. Більшість з них згоріли, а деякі пошкодило осколкам. "Якщо так сильно обгоріли автівки, то уявіть собі, що було на тому аеродромі", – зауважила Соляр.

Водночас у Білому Домі заявили, що підтримують зусилля України щодо захисту суверенітету і територіальноїх цінності. "Кажуть. що Крим – це Україна, все нормально, а США і надалі будуть допомагати Україні протистояти російській агресії", – відповіла Соляр.

Вибухи в Новофедорівці на аеродромі: що відомо

9 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи – на військовому аеродромі росіян у Новофедорівці. У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму. Внаслідок атаки літаки знищили, а вікна в будинках за кілометр від епіцентру повилітали.

Пізніше в окупованому Криму показали наслідки вибухів. На аеродромі – залишки розбомблених літаків. У Повітряних силах підтвердили, що окупанти втратили 9 повітряних суден поблизу Саків.

російське міноборони заявило, що на аеродромі детонували боєприпаси. Потім сказали, що десяток вибухів стався через порушення пожежної безпеки.

Відомо, що щонайменше 13 людей постраждали, хоча спочатку росіяни теж говорили, мовляв, "все добре" та ніхто не постраждав.

В Офісі Президента вже відреагували на "бавовну" у Новофедорівці. Так, Андрій Єрмак зазначив, що український південь особливо прекрасний у серпні. А Олексій Арестович зазначив, що російська звичка "курити біля бавовни" їх загубить.

Але офіційна позиція України – ми не причетні до вибухів, але в ОП та Міноборони порадили російським воякам надалі не курити так необачно.

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