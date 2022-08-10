На відео – пошкоджені десятки авто. Більшість з них згоріли, а деякі пошкодило осколками, передає 24 канал.

До речі У Повітряних силах підтвердили втрату 9 російських літаків поблизу Саків

Один з великих уламків пробив легкову машину наскрізь. Дивлячись на зруйновані авто біля авіабази, версія окупантів, що на аеродромі техніка не постраждала, викликає сумніви.