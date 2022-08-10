На відео – пошкоджені десятки авто. Більшість з них згоріли, а деякі пошкодило осколками, передає 24 канал.

До речі У Повітряних силах підтвердили втрату 9 російських літаків поблизу Саків

Один з великих уламків пробив легкову машину наскрізь. Дивлячись на зруйновані авто біля авіабази, версія окупантів, що на аеродромі техніка не постраждала, викликає сумніви.

Дивіться відео з автостоянки біля Саків: відео

Вибухи в Криму: що відомо

  • 9 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи – на військовому аеродромі росіян у Новофедорівці. У російських туристів виникла паніка, вони почали масово тікати з місця подій.
  • За офіційною версією російського міноборони, на аеродромі детонували боєприпаси. Потім сказали, що десяток вибухів стався через порушення пожежної безпеки.
  • 13 людей постраждали, хоча спочатку росіяни теж говорили, мовляв, "все добре" та ніхто не постраждав.

До речі – у Міноборони України прокоментували вибухи в Криму: відео