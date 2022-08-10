На відео – пошкоджені десятки авто. Більшість з них згоріли, а деякі пошкодило осколками, передає 24 канал.
До речі У Повітряних силах підтвердили втрату 9 російських літаків поблизу Саків
Один з великих уламків пробив легкову машину наскрізь. Дивлячись на зруйновані авто біля авіабази, версія окупантів, що на аеродромі техніка не постраждала, викликає сумніви.
Дивіться відео з автостоянки біля Саків: відео
Вибухи в Криму: що відомо
- 9 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи – на військовому аеродромі росіян у Новофедорівці. У російських туристів виникла паніка, вони почали масово тікати з місця подій.
- За офіційною версією російського міноборони, на аеродромі детонували боєприпаси. Потім сказали, що десяток вибухів стався через порушення пожежної безпеки.
- 13 людей постраждали, хоча спочатку росіяни теж говорили, мовляв, "все добре" та ніхто не постраждав.
До речі – у Міноборони України прокоментували вибухи в Криму: відео