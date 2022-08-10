На видео – повреждены десятки авто. Большинство из них сгорело, а некоторые повредило осколками, передает 24 канал.

Кстати В Воздушных силах подтвердили потерю 9 российских самолетов вблизи Саков

Один из больших обломков пробил легковую машину насквозь. Глядя на разрушенные авто у авиабазы, версия кафиров, что на аэродроме техника не пострадала, вызывает сомнения.