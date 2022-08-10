На видео – повреждены десятки авто. Большинство из них сгорело, а некоторые повредило осколками, передает 24 канал.
Кстати В Воздушных силах подтвердили потерю 9 российских самолетов вблизи Саков
Один из больших обломков пробил легковую машину насквозь. Глядя на разрушенные авто у авиабазы, версия кафиров, что на аэродроме техника не пострадала, вызывает сомнения.
Смотрите видео с автостоянки возле Саков: видео
Взрывы в Крыму: что известно
- 9 августа в оккупированном Крыму раздались взрывы – на военном аэродроме россиян в Новофедоровке. У русских туристов возникла паника, они начали массово бежать с места событий.
- По официальной версии российского минобороны, на аэродроме детонировали боеприпасы. Затем сказали, что десяток взрывов произошел из-за нарушения пожарной безопасности .
- 13 человек пострадали, хотя поначалу россияне тоже говорили, мол, "все хорошо" и никто не пострадал.