Відповідну інформацію повідомили на брифінгу 9 серпня. Перед цим в ДСНС потролили окупантів через "бавовну" в Криму.

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У Байдена прокоментували вибухи в Криму

Прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр відповіла на питання, чи вважають США Крим законною ціллю для України.

Ми підтримуємо зусилля України захистити свій суверенітет і територіальну цілісність,

– пояснила Жан-П'єр.

Варто пригадати, що після атаки по російській авіабазі в Криму радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів пояснив, які ракети вже має Україна. Зокрема, він сказав, що:

ракети з дальністю 200 – 300 кілометрів вже в нас на озброєнні і застосовуються;

вибухи в Мелітополі, на аеродромі в Новофедорівці в Криму – це публічний доказ цього;

не радить окупантам користуватись Кримським мостом в найближчі місяці.

Коротко про вибухи в Криму

9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Відомо, що "бавовна" була у Новофедорівці на авіабазі росіян біля міста Саки.

Згодом окупанти почали вигадувати різні причини вибухів. "Зупинились" нібито на тому, що на базі відбулось "порушення пожежної безпеки". Також попередньо окупанти писали про поранених та одну жертву.

У мережі показали наслідки атаки по авіабазі в Криму. На самій авіабазі були знищені російські літаки, з яких раніше атакували Південь України. Також за кілометр від епіцентру вибуху в будинках повибивало скло у вікнах.

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