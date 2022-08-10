Відповідну інформацію повідомили на брифінгу 9 серпня. Перед цим в ДСНС потролили окупантів через "бавовну" в Криму.

Читайте також російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися його звільненням, – Зеленський

У Байдена прокоментували вибухи в Криму

Прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр відповіла на питання, чи вважають США Крим законною ціллю для України.

Ми підтримуємо зусилля України захистити свій суверенітет і територіальну цілісність,
– пояснила Жан-П'єр.

Варто пригадати, що після атаки по російській авіабазі в Криму радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів пояснив, які ракети вже має Україна. Зокрема, він сказав, що:

  • ракети з дальністю 200 – 300 кілометрів вже в нас на озброєнні і застосовуються;
  • вибухи в Мелітополі, на аеродромі в Новофедорівці в Криму – це публічний доказ цього;
  • не радить окупантам користуватись Кримським мостом в найближчі місяці.

Коротко про вибухи в Криму

Дивіться також – у мережі показали кадри після прильотів у Криму: відео