Кожного дня склади російських окупантів палають по кілька штук, а "бавовна" в Криму утворила затори на сотні кілометрів через бажання росіян покинути захоплений півострів. Споглядання за стовпами вогню перемогло телевізор та гучні вихваляння російських пропагандистів.

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Окупанти бідкаються на слабке ППО росіян

Нашим розвідникам вдалося перехопити розмову окупанта з квазіреспублік з дружиною. Та вирішила "потішити" чоловік останніми "бавовняними новинами" з Криму.

Вона розповіла про те, що росіяни не вірять в офіційну версію пропагандистів, мовляв, "здетонували боєприпаси, ніхто не постраждав". Бойовик також сказав, що самі окупанти теж вже не вірять у силу росіян, адже "ЗСУ їх "мають" та "мають", а російська армія навіть огризнутися не може".

Окрім того, дружина сумнівається у тому, що у росіян є ППО, яким вони так багато вихвалялися. Вона впевнена, що після останніх подій ніхто у світі не захоче мати на озброєнні те, що не має жодної ефективності.

Окупант знайшов у цьому сліди американців. На його думку, США супутником вдається відстежувати російські ППО та обходити їх, а потім у його хвору голову прийшла ідея "збивати супутники над Україною". Чим та яким чином він зібрався втілювати цей план – назавжди залишиться загадкою.

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