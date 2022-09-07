Новый британский министр уже успел в первый раз поговорить с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Глава нашего МИД рассказал о разговоре.

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Мы разделяем единственную цель: Украина должна победить. Будем активно работать вместе над убеждением в этом остального мира — особенно тех, кто еще сомневается,

– сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что это первый телефонный разговор его коллеги и этот факт говорит сам за себя.

Впечатления Клеверли

Глава британского МИД также рассказал о разговоре с Дмитрием Кулебой. По его словам, он заверил в стойкой поддержке Украины в нашей борьбе против российских оккупантов.

"То, что произошло с Украиной, имеет для нас значение также. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь их борьбе за свободу", – сказал Клеверли.

Как Великобритания поддерживает Украину

Великобритания значительно расширяет программу подготовки украинских военных – продолжительность курса будет увеличена с трех до пяти недель.

Также Украина получила от Великобритании новые реактивные системы залпового огня М270. Еще 12 августа М270 уже прибыли в Украину.

Кроме того, Великобритания уже предоставила нашим ВСУ 3 пусковые установки, похожие на американские системы HIMARS. Теперь дружественная страна решила удвоить количество реактивных систем залпового огня.

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