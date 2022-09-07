Новий британський міністр вже встиг перший раз поговорити з українським колегою Дмитром Кулебою. Очільник нашого МЗС розповів про розмову.

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Ми поділяємо єдину мету: Україна має перемогти. Будемо активно працювати разом над переконанням у цьому решти світу — особливо тих, хто ще має сумніви,

– сказав Кулеба.

Він наголосив, що це перша телефонна розмова його колеги, і цей факт говорить сам за себе.

Враження Клеверлі

Очільник британського МЗС також розповів про розмову з Дмитром Кулебою. За його словами, він запевнив у стійкій підтримці України в нашій боротьбі проти російських окупантів.

"Те, що сталося з Україною, має для нас значення також. І я зроблю все, що від мене залежить, щоб допомогти їхній боротьбі за свободу", – сказав Клеверлі.

Як Велика Британія підтримує Україну

Велика Британія значно розширює програму підготовки українських військових – тривалість курсу збільшать із трьох до п'яти тижнів.

Також Україна отримала від Великої Британії нові реактивні системи залпового вогню М270. Ще 12 серпня М270 вже прибули в Україну.

Крім того, Велика Британія вже надала нашим ЗСУ 3 пускові установки, схожі на американські системи HIMARS. Тепер дружня до нас країна вирішила подвоїти кількість реактивних систем залпового вогню.

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