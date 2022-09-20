Цього тижня Ліз Трасс у межах Генасамблеї оголосить про те, що наступного року Велика Британія продовжить потужну фінансову підтримку України.
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У 2023 році Велика Британія підтримуватиме Україну так само сильно
ЗМІ повідомляють, що у 2023 році Лондон виділить на допомогу Україні або таку ж суму, як цьогоріч (2,3 мільярда фунтів стерлінгів, що у доларах 2,63 мільярда), або навіть більше.
Трасс присягнулася підтримувати Україну
Ліз Трасс нині, 20 вересня, прибуде до Нью-Йорка. Для Трасс це перша закордонна поїздка як прем'єр-міністерки. Її виступ на Генасамблеї очікують в середу, 21 вересня, але ще перед поїздкою Трасс присягнула народу України:
Велика Британія й надалі підтримуватиме вас на кожному етапі шляху,
– сказала вона.
Зауважимо, що Велика Британія є другим за величиною військовим донором України, виділивши 2,3 мільярда фунтів стерлінгів допомоги у 2022 році. Країна надала сотні ракет, 5 систем ППО, 120 броньованих машин та іншу техніку.
Минулого тижня було здійснено найбільше комерційне транспортування боєприпасів з часів Другої світової війни. Ще десятки тисяч артилерійських снарядів, подарованих Великою Британією, вирушили на передову до України.
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