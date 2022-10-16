Об этом 24 каналу рассказал директор Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Ранее сообщалось о том, что консерваторы хотят отставки премьера.

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Британская политика погружена в кулуарные конфликты

Божко отметил, что британская политика очень часто погружена в кулуарные конфликты. Начало премьерства Лиз Трасс наложилось на потерю доверия к Консервативной партии значительной части избирателей. Это не связано именно с ним лично, скорее с фактором политического кризиса, смены правительства, определенных внутренних политических и социальных проблем, которые существуют в Великобритании.

Этими диалогами о возможном изменении премьер-министра Консервативная партия Великобритании просто себя оберегает от дальнейшего падения рейтингов. Это такая искусная политическая игра, которая базируется на умении предусматривать проблемы, устранять электоральные угрозы заранее через разнообразный диалог.

– отметил директор Центра политических студий "Доктрина".

У Трасс есть политический иммунитет

Он продолжил: показательно то, что все парламентарии знают о политическом иммунитете Трасс, о том, что у нее есть время. Существует необходимость самой Консервативной партии показывать готовность к переменам, демонстрировать альтернативные ходы, чтобы показать, что непопулярные политики могут быть отправлены в отставку.

"Впрочем, рассматривать отставку именно Трасс сейчас не надо, потому что это ударит по имиджу самой Консервативной партии. Генерировать политические кризисы в Великобритании - это также лишает доверия", – подчеркнул Божко.

Критика бюджета

Директор Центра политических студий "Доктрина" добавил, что вся британская политика очень сильно зависит от бизнес-позиций. Предлагаемый консерваторами бюджет – это никогда не бюджет одного человека. В этой ситуации премьер-министр даже не является лидером Консервативной партии, поскольку это сложный во всех смыслах механизм. Впрочем, и этот бюджет близок к тому, что британские консерваторы предлагали всегда.

Это внимание на меньшие социальные расходы, большие возможности применять инструменты сдерживания инфляции в противоположность расширению расходной части бюджета. Это классическая история британских консерваторов, которая всегда находила соответствующих критиков, прежде всего, в Лейбористской партии. Критика бюджета – это та история, где все британские партии всегда имели свое мнение,

– подчеркнул он.

По словам Божко, лейбористы критиковали Трасс за небольшие расходы на национальную систему здравоохранения, и это в чистом смысле борьба за власть. Хотя предложения Трасс не революционны. Она как раз и известна тем, что не показывает своих эмоций, действует в соответствии с потребностями, которые диктует ситуация. Она опытный и прагматичный политик, которых в большинстве своем и воспитывает Консервативная партия Британии.

"Политический кризис сейчас об удержании внимания избирателя. Конечно, Лейбористская партия не могла обойти бюджет, потому что критика консервативных подходов к бюджетированию – это основное, на что делают ставку лейбористы сейчас", – сказал директор Центра политических студий "Доктрина".

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Министр финансов – жертва обстоятельств

По его мнению, министр финансов, которого отправили в отставку, – это жертва обстоятельств. Власть должна всегда искать баланс, в частности между экспортерами и импортерами, между финансистами и промышленниками. Однако недовольство бюджета будет всегда, и оно будет иметь политические последствия.

В значительной степени проект бюджета – это ответственность министра финансов как профессиональная, ведь он финансист, так и политическая, поскольку он министр напрямую,

– подытожил Божко.

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