Про це 24 каналу розповів директор Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Раніше повідомлялось про те, що консерватори прагнуть відставки прем'єрки.

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Британська політика занурена в кулуарні конфлікти

Божко зазначив, що британська політика дуже часто занурена в кулуарні конфлікти. Початок прем'єрства Ліз Трасс наклався на втрату довіри до Консервативної партії значної частини виборців. Це не пов'язано саме з нею особисто, радше з фактором політичної кризи, зміни уряду, певних внутрішніх політичних і соціальних проблем, які існують у Великій Британії.

Цими діалогами про можливу зміну прем'єр-міністра Консервативна партія Великої Британії просто себе убезпечує від подальшого падіння рейтингів. Це така майстерна політична гра, яка базується на вмінні передбачати проблеми, усувати електоральні загрози завчасно через різноманітний діалог,

– зауважив директор Центру політичних студій "Доктрина".

У Трасс є політичний імунітет

Він продовжив: показовим є те, що всі парламентарі знають про політичний імунітет Трасс, про те, що в неї є час. Існує потреба в самої Консервативної партії показувати готовність до змін, демонструвати альтернативні ходи, щоб показати, що непопулярні політики можуть бути відправлені у відставку.

"Утім розглядати відставку саме Трасс нині не треба, бо це вдарить по іміджу самої Консервативної партії. Генерувати політичні кризи у Великій Британії – це так само позбавляє довіри", – наголосив Божко.

Критика бюджету

Директор Центру політичних студій "Доктрина" додав, що вся британська політика дуже сильно залежить від позицій бізнесу. Пропонований консерваторами бюджет – це ніколи не бюджет однієї людини. У цій ситуації прем'єр-міністр навіть не є лідером Консервативної партії, оскільки це складний у всіх сенсах механізм. Утім і цей бюджет близький до того, що британські консерватори пропонували завжди.

Це увага на менші соціальні видатки, більші можливості застосовувати інструменти стримування інфляції на противагу розширенням витратної частини бюджету. Це класична історія британських консерваторів, що завжди знаходило відповідних критиків, передусім у Лейбористській партії. Критика бюджету – це та історія, де всі британські партії завжди мали свою думку,

– підкреслив він.

За словами Божка, лейбористи критикували Трасс за малі видатки на національну систему охорони здоров'я, і це в чистому сенсі боротьба за владу. Хоча пропозиції Трасс не є революційними. Вона якраз і відома тим, що не показує своїх емоцій, діє відповідно до потреб, які диктує ситуація. Вона досвідчений і прагматичний політик, яких здебільшого і виховує Консервативна партія Британії.

"Політична криза нині про утримання уваги виборця. Звісно, Лейбористська партія не могла обійти бюджет, бо критика консервативних підходів до бюджетування – це основне, на що роблять ставку лейбористи нині", – сказав директор Центру політичних студій "Доктрина".

Божко про те, чим "не вгодила" Ліз Трасс: дивіться відео

Міністр фінансів – жертва обставин

На його думку, міністр фінансів, якого відправили у відставку – це жертва обставин. Влада повинна завжди шукати баланс, зокрема, між експортерами й імпортерами, між фінансистами і промисловцями. Однак незадоволення бюджет буде завжди, й воно матиме політичні наслідки.

Значною мірою проєкт бюджету – це відповідальність міністра фінансів, як професійна, адже він фінансист, так і політична, оскільки він міністр безпосередньо,

– підсумував Божко.

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