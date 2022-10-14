Інцидент стався сьогодні, 14 жовтня, близько 11-ї ранку. Мережею поширилось відповідне відео.

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Картину Ван Гога залили томатним супом

На опублікованих кадрах можна побачити, як дві дівчини увійшли до галереї та вилили дві банки томатного супу Heinz на знамениту картину Ван Гога "Соняшники". Вона була написана 1888 року, а її вартість становить 72,5 мільйони фунтів (понад 39,7 мільйона доларів – 24 канал).

До речі, на картині є захисне скло, отже полотно не пошкодилось.

Активістки приклеїли по одній руці до стіни під картиною, а потім одна з них сказала:

Що цінніше – мистецтво чи життя? Це коштує більше за їжу? Чи вартує воно більше, ніж правосуддя?

Зазначається, що активісти Just Stop Oil хочуть, щоб уряд зупинив дію нових ліцензій на нафту і газ.

"Вас більше турбує захист картини? Чи захист нашої планети та людей? Пальне недоступне для мільйонів голодних і замерзлих сімей. Вони не можуть собі дозволити навіть розігріти банку супу", – наголосила одна з активісток.

Як активістки залили супом картину Ван Гога: дивіться відео

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU — Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022

Нагадаємо, що у 2021 році на художній виставці у Сеулі, у Південній Кореї, пара зіпсувала графіті американського художника, вартість якого оцінюють у 440 тисяч доларів. Вони вирішили, що фарба та пензлики поряд із витвором мистецтва – не частина експозиції, а інтерактив для відвідувачів.

Коли у галереї виявили пошкодження, адміністрація одразу зв'язалася з поліцією. Також директор галереї провів перемовини з художником. Наразі не зрозуміло, чим закінчилась ця історія.