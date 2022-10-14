Міністр оборони Британії Бен Воллес прокоментував висловлювання Макрона. Раніше президент Франції сказав, що його країна не застосує ядерну зброю, якщо Росія завдасть тактичного удару по Україні.

До теми Масовані російські удари змінюють характер війни, – Макрон

Коментарі Макрона загрожують "принципам стримування"

Відповідаючи на запитання щодо позиції Франції, міністр оборони Британії сказав на зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі, що "це розкриває карти президента Макрона".

Ми вважаємо, що якби Росія застосувала ядерну зброю, це мало б серйозні наслідки для Росії. Це було б порушенням табу 1945 року про застосування ядерної зброї. І це залишило б його неймовірно ізольованим у всьому світі,

– заявив Воллес.

Джерела The Telegraph в НАТО повідомили виданню, що коментарі Макрона загрожують "принципам стримування".

"Ми не вдаємося до деталей сценаріїв", – сказали джерела журналістів у НАТО.

До речі Путін застосує ядерну зброю, коли знатиме, що йому за це нічого не буде, – Зеленський

НАТО попередило Росію, яка погрожує ядерним ударом по Україні

Кремлівський диктатор Владімір Путін через провали Росії у війні проти України вирішив використати чи не останні козирі, які має. Зокрема, Путін погрожує застосувати ядерну зброю проти України.

За даними ЗМІ, НАТО попередило Росію, що ядерний удар змінить хід війни і майже напевно спровокує "фізичну відповідь".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі міністрів оборони Альянсу заявив, що якщо Росія застосує проти України будь-яку ядерну зброю – це буде мати серйозні наслідки й Москва про це знає.

Президент США Джо Байден заявив, що не вірить у те, що Путін застосує ядерну зброю. Байден відмовився розкрити, як виглядатиме відповідь США, якщо Путін виконає свої ядерні погрози.

Варте уваги – Захід приводить ядерну зброю у готовність: дивіться відео