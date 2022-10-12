Про це Байден сказав в коментарі американським журналістам. Хоча ще минулого тижня він попередив, що ризик ядерного "Армагеддону" досяг найвищого рівня з часів Кубинської ракетної кризи.

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Байден на запитання кореспондента, чи використовуватиме російський лідер тактичну ядерну зброю відповів, що не думає, що Путін це зробить.

Я вважаю, що для нього безвідповідально говорити про це, ідею про те, що світовий лідер однієї з найбільших ядерних держав світу каже, що він може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні,

– додав президент США.

За його словами, погрози Путіна можуть призвести до просто жахливого результату.

"І не тому, що хтось має намір перетворити це на світову війну чи щось інше, але як тільки ви використовуєте ядерну зброю, помилки, які можуть бути зроблені, прорахунки, хто знає, що станеться", – підкреслив Байден.

Він додав, що насправді російський диктатор не може продовжувати безкарно говорити про використання тактичної ядерної зброї, наче це є раціональним вчинком. Помилки трапляються.

Якою може бути відповідь США на застосування Росією ядерної зброї

Байден відмовився розкрити, як виглядатиме відповідь США, якщо Путін виконає свої ядерні погрози. Але він сказав, що Міністерство оборони заздалегідь розробило непередбачені ситуації, якщо цей сценарій реалізується.

Чи можна якось впізнати підготовку Росії до ядерного удару

Керівник Центру урядового зв'язку Великої Британії заявив, що немає гарантій, що Захід побачить приготування Росії. Мовиться про ймовірну підготовку Кремля до ядерного удару. Відповідну інформацію повідомив 11 жовтня Джеремі Флеммінг. Він також пояснив, що Росія є єдиною країною, яка дозволяє собі говорити про ядерну зброю.

Росія – єдина країна, яка говорить про використання ядерної зброї, і я повинен сказати, що це надзвичайно небезпечно,

– заявив Джеремі Флеммінг.

За його даними, Заходу з союзниками вдасться помітити ймовірну підготовку Росії до ймовірного ядерного удару. Однак, за словами Флеммінга, в цьому ніколи немає жодних гарантій.

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