Відповідну інформацію повідомив 11 жовтня Джеремі Флеммінг. Він також пояснив, що Росія є єдиною країною, яка дозволяє собі говорити про ядерну зброю.

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Захід може не побачити підготовку Росії до ядерного удару

Росія – єдина країна, яка говорить про використання ядерної зброї, і я повинен сказати, що це надзвичайно небезпечно,

– заявив Джеремі Флеммінг.

За його даними, Заходу з союзниками вдасться помітити ймовірну підготовку Росії до ймовірного ядерного удару. Однак, за словами Флеммінга, в цьому ніколи немає жодних гарантій.

Буданов прокоментував ймовірність ядерного удару

Варто пригадати, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що ядерний удар – це останній аргумент для Росії. За словами Буданова:

запуск ядерних ракет – "поставить крапку" і буде для Росії фатальним рішенням;

кремлівське керівництво не наважаться натиснути на "ядерну кнопку", бо розуміє, що це не розв'яже проблему.

Кричать про це (ядерний удар – 24 канал) з екранів телевізорів, але розуміють, чим це все для них закінчиться. Таких планів у них нема,

– сказав начальник ГУР.

Варто пригадати, речник Державного департаменту США Джон Кірбі на брифінгу 11 жовтня заявив, що Сполучені Штати поки не мають підтвердження того, що Путін готується використати ядерну зброю, або зброю масового знищення.

Зауважте США поки не бачать ядерної активності Росії, – ЗМІ

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