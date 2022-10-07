Президент США Джо Байден попереджав, що світ зіткнувся з найбільшою за останні 60 років перспективою ядерної війни. Однак поки ядерна позиція США не змінилася, про що розповів високопоставлений чиновник США.

До теми Запустити тактичну ядерну зброю важче, ніж міжконтинентальну: як їх відстежують

Змінювати риторику поки немає причин

Він визнає, що зараз очевидно вищі ставки, які Росія підняла після невдач на фронті в Україні. Проте підкреслив, що США стежать за рухом російських військових.

Ми не бачили жодних ознак активності (з боку Росії – 24 канал), яка змусила б нас змінити нашу власну позицію щодо ядерного стримування,

— сказав високопосадовець.

Також він підкреслив, що про перспективу ядерної війни Байден говорив на основі безвідповідальної та безрозсудної риторики Володимира Путіна. Ці заяви не були оголошені на основі нової інформації про ядерну позицію країни-агресорки.

Про що говорив Байден

6 жовтня під час збору коштів від Демократичної партії в Нью-Йорку президент США різко попередив про небезпеку, що стоїть за ядерними погрозами Путіна.

Вперше після кубинської ракетної кризи у нас є пряма загроза застосування (ядерної – 24 канал) зброї, якщо насправді все продовжуватиметься тим шляхом,

— сказав Байден.

Також він підкреслив, що використання тактичної ядерної зброї може закінчитися армагеддоном.

В CNN зауважили, що відверта промова Джо Байдена вразила, особливо у той час, як його помічники з Ради національної безпеки та Державного департаменту з Пентагоном висловлювалися набагато більш виваженими словами, кажучи, що сприймають погрози серйозно, але не бачать руху щодо них з боку Кремля.

Можливе застосування ядерної зброї Росією: останні новини

Володимир Путін 21 вересня разом з частковою мобілізацією вчергове пригрозив світові застосуванням ядерної зброї. Він заявив, що Росія використовуватиме "всі наявні засоби" для захисту своєї території.

У відповідь у США попередили, що застосування ядерної зброї проти України матиме катастрофічні наслідки для Росії. США та партнери заявили, що дадуть рішучу відповідь Кремлю.

Володимир Зеленський наголосив, що НАТО має зробити все, щоб унеможливити застосування Росією ядерної зброї. Так, за словами президента, НАТО має передбачити превентивні удари на такі дії країни-агресорки.

Такі слова Президента України викликали істерику у Кремлі. Слова Зеленського перекрутили та заявили, що це "заклик до початку світової війни із непередбачуваними жахливими наслідками".

Важливо – Захід приводить ядерну зброю у готовність: дивіться відео