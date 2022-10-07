Такі висновки роблять на основі аналізу інформації, отриманої з цілого комплексу джерел. Про це 24 каналу сказав експерт Defence Express Іван Киричевський.

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Супутники

Бази зберігання ядерних боєголовок загальновідомі. За словами Киричевського, мініоборони Росії має 12 баз зберігання ядерної зброї:

7 – аж за Уралом;

4 – у прикордонних з Україною областях (зокрема, у Бєлгородській);

1 – в Можайську, що під Москвою.

Коли влітку наша бавовна дуже рясно цвіла в Бєлгороді, пропагандисти кричали: "Де наше ППО? Прикрийте нас ППО! Вони переживали не за мирне населення чи нафтозаводи Медведчука. Це насправді їм не зовсім потрібно. Проблема в тому, що одне з цих сховищ ядерної зброї – об'єкт 1150 у Бєлгородській області – перебуває в зоні ураження наших ракетних систем, – зауважив він.

Засоби агентурної розвідки та перехоплення

Експерт нагадав про військову присутність Росії у Білорусі. Так, Кремль почав "обробляти" Білорусь ще з 90-х років, коли взяв в оренду станцію зв'язку з підводними човнами.

"Антена, через яку Кремль має видавати стратег підводним човнам команди на застосування балістичних ракет розташована у Білорусі. Схоже, у розвідок НАТО є апаратна можливість перехоплювати повідомення, які йдуть на цей об'єкт або фіксувати активність на цьому об'єкті", – відзначив Киричевський.

Літаки радіоактивно розвідки

Окрім іншого, застосовуються й літаки розвідки моніторингу радіоактивної обстановки. Ядерна боєголовка, пояснює експерт, "фонить", видає певну радіацію.

"Провезти ядерний боєприпас з одного місця в інше, не залишивши радіоактивний слід, неможливо", – наголосив Киричевський.

Постійно ядерні боєголовки, додає він, прикріплені лише на міжконтинентальних балістичних ракетах на кшталт "Тополя" або "Ярс". Також в росіян є 40 ракет "Сатана", які за часів Радянського Союзу виготовляли на Південмаші. Натомість на тактичних ядерних ракетах вони не встановлені.

"Для "Іскандерів" та ракет повітряного базування боєголовки лежать на базах. Алгоритм застосування передбачає, що їх треба вивезти цілою кавалькадою машин на аеродром чи ракетну базу й далі готуватися там", – підкреслив Киричевський.

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Наказ можуть не виконати

Експерт Defence Express наголошує: процес застосування ядерної зброї не виглядає так, що Путін натискає ядерну кнопку – все вилітає – починається ядерний апокаліпсис. Між наказом кремлівського диктатора та фактичним застосуванням ядерної зброї має бути 7 етапів прийняття рішення та проходження сигналів. Киричевський зауважує, що сигнал може загубитися на кожному з них.

Росія настільки примітивна країна, що будь-яка команда влади губиться на другому чи третьому рівні,

– сказав він.

Отже, сигнал може загубився на другому чи третьому рівні, а для застосування ядерної зброї потрібні усі 7 сигналів.

"Підготовка до запуску тактичної ракети з ядерною боєголовкою вимагатиме значно більших приготувань, аніж запуск міжконтинентальної балістичної ракети", – переконаний Киричевський.

У випадку "Ярс" чи "Тополь", пояснює експерт, команда надійшла, ракета має вийти у район зосередження, це приблизно марш 100 кілометрів, і там на місці екіпаж натискає на кнопку у своїй машині. А у випадку тактичної ракети потрібно:

вивезти боєголовку з бази зберігання; доставити на ракетну базу; "прикрутити" її; вивезти ракету з боєголовкою у район відстрілу, адже в "Іскандера" дальність застосування до 500 кілометрів.

Це складніший процес, аніж застосування стратегічно ядерної зброї,

– підсумував Іван Киричевський.

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