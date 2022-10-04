Водночас є сумніви, що така зброя взагалі існує. Однак якійсь експериментальні зразки дійсно наявні. Про це 24 каналу сказав військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Що відомо про "царь-торпеду"

Рішення про створення так званої "царь-торпеди" виникло ще у 1949 році, коли починалися перші розробки в атомних підводних човнах. Ці проєкти мали різні назви – "Т-15", "Статус-6", "Торпеда Сахарова", однак жоден не увінчався успіхом, адже не пройшов випробування.

Принцип однаковий: внаслідок удару такої торпеди по цілях, які відомі з геофізичних карт та можуть бути розташовані на точках розломів, спричиняється цунамі, яке потужною хвилею може змити усе східне узбережжя США на Атлантиці,

– зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

Але ті об'єкти, які випробовувалися раніше, спровокувати хвилю не більше ніж 10 метрів в окремих місцях, і це було на відстані до 5 кілометрів. Про 300, 500 і більше кілометрів не мовилося. Саме тому від проєктів відмовилися. Про розробку знову заговорили у 2018 році, а станом на 2020 рік, наголошує Мусієнко, такої торпеди точно не існувало – це визнавали навіть росіяни. Проте у 2022 році вони спустили на воду найбільший атомний підводний човен "Бєлгород".

"Кажуть, що саме він має бути оснащений для цих торпед. Але при спуску на воду човна мова про тореди не йшла. Коли запитали про "Посейдон" – сказали, що це справа майбутнього, він має ще пройти випробування", – зауважив військовий експерт.

Попередньо, випробування мали завершитися у 2024 році, і лише з 2025 року повинні були вирішувати, чи приймати розробку на озброєння. А сама торпеда мала надійти приблизно у 2027 році.

Чи є реальна загроза

"Найімовірніше, Росія просто торгує страхом. Вони взяли копію з того, що робилося в часи "Холодної війни", коли в Арктиці радянські субмарини полюбляли залягати на максимальну глибину, а потім ефектно спливати й запускати якісь ракети. Це вже проходили", – Олександр Мусієнко.

Зараз росіяни створили інтригу довкола "Бєлгорода" і торпеди, яка може існувати в одному або двох дослідних зразках. Окрім цього, достеменно невідомо, як вона себе поведе.

Звичайно, загрози зараз від неї мінімальні. Але Росія намагається це подати так, ніби-то це досить великі загрози, зокрема – для Заходу,

– підкреслює військовий експерт.

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Намагаються відвернути увагу від ядерної зброї

На думку Мусієнка, зараз росіяни відвертають увагу від потенційного застосування ядерної зброї. "Це теж індикатор того, що риторику, яку Путін розпочав 21 вересня, намагаються дещо приглушити", – відзначив Мусієнко.

Можливо, реакція США на ядерний шантаж з боку Росії зробила свою справу. Ба більше, американські генерали, які не на посаді, але знають свою справу, зійшлися на тому, що треба: розгромити чорноморський флот, військові об'єкти росіян в окупованому Криму та, можливо, на захоплених територіях України. Йшлося про конвенційну зброєю, а не ядерну. Такі сигнали могли доносити у приватних розмовах.

Варто порівняти дві останні промови, зазначає Мусієнко. Так, 21 вересня він заявив застосування "усіх наявних засобів", а 30 вересня – лише торкнувся цього питання і згадав про Хіросіму та Нагасакі як прецедент, але не починав свою істерію.

Я майже впевнений, що вони випустили "Бєлгород" спеціально. Можливо, вони навмисне зробили витік інформації, що він виходить з метою випробування "Посейдону",

– переконаний військовий експерт.

Цим хотіли сколихнути й відвести тему безпосереднього застосування ядерної зброї до теми так званих вічних загроз.

"Не виключено, що підводний човен "Бєлгород" спіткала доля підводного човна "Курськ". Якщо він зник, то хто його знає", – підсумував Мусієнко.

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