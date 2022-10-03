"Президент" Росії може застосувати зброю проти України двома способами, але це тільки погіршить для нього політичні та військові умови. Про це 24 каналу розповів політтехнолог, експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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Путіна "ведуть" до краху

Експерт зазначив, що думки Путіна періодично озвучує експрезидент Росії Дмітрій Медведєв.

Медведєв сказав, що НАТО "проковтне" застосування тактичної ядерної зброї. Тобто ми постійно бачимо неправильну оцінку ситуації. Неправильна оцінка була, коли було вторгнення – що "зустрінуть з квітами", щодо потужності своєї армії. Була недооцінка армії України, недооцінка озброєння, що поставляють Києву. Постійно є ось такі "фейли",

– вказав політтехнолог.

За його словами, з причини неправильної оцінки ситуації, Путін все-таки готовий застосувати ядерну зброю.

"Я думаю, що застосувати тактичну ядерну зброю Путін може двома способами. Перший варіант – показовий, десь на безлюдному острові. До прикладу, поряд з островом Зміїний, або по Зміїному. Другий – по скупченню військ, щоб показати, що він настільки "відбитий", що може застосувати таку зброю", – пояснив оглядач.

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На його думку, якщо глава Кремля на це наважиться – тоді він справді недооцінює наслідки, які після цього будуть.

"Наразі вже США сказали, що знищать як російське угруповання військ в Україні, так і Чорноморський флот. Я думаю, що йдеться про конвенційну зброю, а не про обмін ядерними ударами. Але те, що США мають таку можливість – 200 відсотків. Просто Путін звик роками почуватися геополітичним альфа-самцем", – додав Тизенгаузен.

Він переконаний, що "президент Росії" вже не розуміє й не усвідомлює, що він давно перестав бути лідером у Європі.

"Зараз його заганяють, як старого пса й ведуть "по прапорцях" до краху особистого та краху всієї Росії. Він цього не розуміє", – зауважив експерт.

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Шлях до "точки неповернення"

Тизенгаузен зазначив, що якщо Путін скине ядерну бомбу на Україну, то США готові до заходів у відповідь. Водночас аналітик додав, що глава Кремля багато років створював собі "образ ірраціональності".

Він хотів, щоб його сприймали, як непередбачуваного маніяка. Але коли Путін наважиться на ядерний удар, тоді він пройде точку неповернення. Тут усе залежатиме від європейських партнерів, оскільки Україна вирішила битися до кінця. Є партнери, які, попри попередні спроби переговорів, далі постачатимуть зброю,

– підкреслив оглядач.

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З його слів, момент, коли Путін міг "зіграти у неадеквата", налякавши всіх, після чого європейські партнери сіли б за стіл переговорів – минув.

"Єдине, що він може – це підвищувати ставки. Усі доріжки ведуть до кінця Путіна, а він чудово цього не розуміє, оскільки перебуває в ілюзії, що він зараз кине в Україну мільйон мобілізованих та ситуація вирівняється. Це неправильна оцінка умов та власних сил", – вважає експерт.

Політтехнолог констатував, що Путін вже готовий йти "практично до кінця".

"Він не готовий помирати, але готовий знищити Росію, де теж уже всі все розуміють. На їхніх обличчях під час виступу глави Кремля можна було побачити щось середнє між безвихідністю та панічним жахом із періодичними оплесками на камеру", – резюмував Тизенгаузен.

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