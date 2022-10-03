Сенатор зауважив, що Путін може припустити, начебто програє через західну зброю. Тому може завдати ударів по логістичних центрах, куди вона надходить. Зокрема, по аеропортах Польщі, яка підтримує Україну з першого дня повномасштабного вторгнення.
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Рубіо зауважив, що це видається йому реальнішою загрозою, аніж ядерна атака.
Занепокоєння викликає непередбачуваність дій Путіна у такій ситуації. Я думаю, що цілком можливо, що зрештою він може завдати удару по деяких із цих пунктів розподілу озброєння, через які проходять постачання озброєнь, зокрема в Польщі,
– заявив сенатор.
Глави 9 країн НАТО підтримали членство України в Альянсі
Польща активно підтримує Україну на шляху до Альянсу. Зокрема, увійшла до 9 країн, чиї глави вже підтримали членство України у НАТО.
Спільну заяву опублікували:
- президент Польщі Анджей Дуда;
- президентка Словаччини Зузана Чапутова;
- президент Чехії Мілош Земан;
- президент Естонії Алар Каріс;
- президент Латвії Егілс Левітс;
- президент Литви Гітанас Науседа;
- президент Північної Македонії Стево Пендаровський;
- президент Чорногорії Міло Джуканович;
- президент Румунії Клаус Йоганніс.
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