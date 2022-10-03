Сенатор зауважив, що Путін може припустити, начебто програє через західну зброю. Тому може завдати ударів по логістичних центрах, куди вона надходить. Зокрема, по аеропортах Польщі, яка підтримує Україну з першого дня повномасштабного вторгнення.

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Рубіо зауважив, що це видається йому реальнішою загрозою, аніж ядерна атака.

Занепокоєння викликає непередбачуваність дій Путіна у такій ситуації. Я думаю, що цілком можливо, що зрештою він може завдати удару по деяких із цих пунктів розподілу озброєння, через які проходять постачання озброєнь, зокрема в Польщі,

– заявив сенатор.

Глави 9 країн НАТО підтримали членство України в Альянсі

Польща активно підтримує Україну на шляху до Альянсу. Зокрема, увійшла до 9 країн, чиї глави вже підтримали членство України у НАТО.

Спільну заяву опублікували:

президент Польщі Анджей Дуда;

президентка Словаччини Зузана Чапутова;

президент Чехії Мілош Земан;

президент Естонії Алар Каріс;

президент Латвії Егілс Левітс;

президент Литви Гітанас Науседа;

президент Північної Македонії Стево Пендаровський;

президент Чорногорії Міло Джуканович;

президент Румунії Клаус Йоганніс.

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