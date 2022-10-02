Білий дім до кінця року надасть Україні 4,5 мільярда доларів грошової підтримки. У Байдена також незадоволені тим, що ЄС не може виконати свої попередні зобов'язання перед нашою державою.

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Як США вимагає від Європи більше підтримувати Україну

Загалом Вашингтон готова підтримувати Україну до перемоги в цій війні, однак чекає від Європи також рішучих кроків. Адміністрація Байдена провела розмову з офіційними особами Європейського Союзу, у ході якої наполягла на підтримці України та наданні подібних сум.

Як повідомляє Bloomberg, посилаючись на свої джерела: "ЄС внутрішньо торгується щодо виконання попередніх зобов'язань".

Члени Спільноти обговорюють більш регулярний механізм, який допоможе зберегти економіку України на плаву, оскільки війна затягується,

– пише американське ЗМІ.

В американському Конгресі зростають вимоги щодо підтримки України державами ЄС. США хочуть справедливо розподілити цей обов'язок між країнами-союзницями.

Зверніть увагу! За словами Міжнародного валютного фонду, Україні потрібно близько 5 мільярдів доларів щомісяця, щоб підтримувати економіку.

Військова допомога від США

Окрім грошової підтримки, Америка регулярно постачає в нашу країну зброю, яка допомагає Збройним Силам ліквідовувати окупантів. США щотижня передають Україні озброєння на суму від пів до мільярда доларів – не завжди це відбувається публічно. Про це заявив колишній директор ЦРУ та генерал у відставці Девід Петреус.

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Також у Пентагоні працюють над створенням нового командування, яке буде оптимізувати систему допомоги нашій державі та здійснюватиме військові навчання. Нове командування базуватиметься у Вісбадені, що в Німеччині. Це недалеко від майданчиків, які використовують США і країни Заходу для навчання наших солдатів.

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