Белый дом до конца года предоставит Украине 4,5 миллиарда долларов денежной поддержки. У Байдена также недовольны тем, что ЕС не может выполнить свои предыдущие обязательства перед нашим государством.

На следующей неделе мы услышим об интересном пакете от наших партнеров, – Резников

Как США требует от Европы больше поддерживать Украину

В общем, Вашингтон готова поддерживать Украину к победе в этой войне, однако ждет от Европы также решительных шагов. Администрация Байдена провела разговор с официальными лицами Европейского Союза, в ходе которого настояла на поддержке Украины и предоставлении подобных сумм.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники: "ЕС внутренне торгуется по выполнению предварительных обязательств".

Члены Сообщества обсуждают более регулярный механизм, который поможет сохранить экономику Украины на плаву, поскольку война затягивается,

– пишет американское СМИ.

В американском Конгрессе растут требования поддержки Украины государствами ЕС. США хотят справедливо распределить эту обязанность между странами-союзницами.

Обратите внимание! По словам Международного валютного фонда, Украине нужно около 5 миллиардов долларов ежемесячно, чтобы поддерживать экономику.

Военная помощь от США

Кроме денежной поддержки, Америка регулярно поставляет в нашу страну оружие, помогающее Вооруженным Силам ликвидировать оккупантов. США еженедельно передают Украине вооружение на сумму от половины до миллиарда долларов – не всегда это происходит публично. Об этом заявил бывший директор ЦРУ и генерал в отставке Дэвид Петреус.

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Также в Пентагоне работают над созданием нового командования , которое будет оптимизировать систему помощи нашему государству и осуществлять военные учения. Новое командование будет базироваться в Висбадене Германии. Это недалеко от площадок, которые используют США и страны Запада для обучения наших солдат.

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