Об этом рассказал в интервью сайту 24 канала бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. По его словам, США поставляют Украине снаряды для артиллерии и танки, высокоточное оружие и многое другое.

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США еженедельно передают Украине оружие

Как я уже говорил, со стороны США – это фантастическая сумма в 15,1 миллиарда долларов, со стороны других стран – миллиарды долларов, и почти все восточноевропейские страны отдали вам свое вооружение, которым вы могли пользоваться уже и сейчас.

– заявил Петреус.

Говорится о вооружении бывшего Варшавского блока, танках и боевых машинах, наряду с боевыми вертолетами, которые США должны были передать Афганистану, но отдали Украине.

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Петреус отметил, что передача оружия происходила не всегда публично из соображений безопасности. США поставляют Украине огромное количество снарядов в тяжелую артиллерию, артиллерийские тягачи и соответствующую технику, а также MLRS и боеприпасы к ним.

Бывший директор ЦРУ подчеркнул, что сейчас ни у кого не должно возникать сомнений, что США и дальше будут оказывать всестороннюю поддержку Украине по линии вооружения.

"Мы еженедельно отправляем вам военные товары на сумму от полумиллиарда до миллиарда долларов. И это с начала активных боевых действий. И в некоторых случаях мы отдали вам все, что и сами имели – например, дроны-камикадзе и некоторые другие вещи. Мы сейчас активизируем наш собственный ВПК, чтобы он производил больше вооружений, но опять же, эта сумма в 15,1 миллиарда долларов – она просто экстраординарная", – подчеркнул Петреус.

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