Штаты продолжают поддерживать Украину в борьбе с российскими захватчиками. По состоянию на 28 сентября говорится о новом пакете помощи.
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В целом сумма помощи от Штатов Украине вырастет до 17 миллиардов долларов. Официального сообщения с перечнем того, что войдет в новый пакет поддержки, ожидают 28 сентября.
Что вошло в новый пакет помощи
- 18 HIMARS;
- 150 бронированных автомобилей;
- 150 тактических машин для буксировки оружия;
- 40 грузовиков и 80 прицепов, чтобы перевозить тяжелую технику;
- два радара для беспилотных летательных систем;
- 20 многофункциональных радиолокационных систем;
- тактические защищенные системы связи, системы наблюдения, оптика;
- оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- Бронежилеты и другое снаряжение для воинов.
Кроме того, в этот пакет помощи войдет финансирование обучения и обслуживания.
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Новый пакет помощи США выделяет на фоне фарса, который россия назвала "референдумом" и устроила на временно оккупированных территориях Украины.
Сенат США поддержал временное финансирование Украины
В сентябре сенат США поддержал временное финансирование Украины. Речь идет о почти 12 миллиардах долларов. Соответствующий законопроект позволит предотвратить так называемый шатдаун, который может начаться уже 1 октября.