Штаты продолжают поддерживать Украину в борьбе с российскими захватчиками. По состоянию на 28 сентября говорится о новом пакете помощи.

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В целом сумма помощи от Штатов Украине вырастет до 17 миллиардов долларов. Официального сообщения с перечнем того, что войдет в новый пакет поддержки, ожидают 28 сентября.

Что вошло в новый пакет помощи

18 HIMARS;

150 бронированных автомобилей;

150 тактических машин для буксировки оружия;

40 грузовиков и 80 прицепов, чтобы перевозить тяжелую технику;

два радара для беспилотных летательных систем;

20 многофункциональных радиолокационных систем;

тактические защищенные системы связи, системы наблюдения, оптика;

оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;

Бронежилеты и другое снаряжение для воинов.

Кроме того, в этот пакет помощи войдет финансирование обучения и обслуживания.

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Обратите внимание! Штаты по состоянию на 28 сентября призвали своих граждан воздержаться от поездок в Россию. Кроме того, людей, находящихся на территории страны-агрессора, призвали немедленно уехать.

Новый пакет помощи США выделяет на фоне фарса, который россия назвала "референдумом" и устроила на временно оккупированных территориях Украины.

Сенат США поддержал временное финансирование Украины

В сентябре сенат США поддержал временное финансирование Украины. Речь идет о почти 12 миллиардах долларов. Соответствующий законопроект позволит предотвратить так называемый шатдаун, который может начаться уже 1 октября.