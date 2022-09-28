Все из-за мобилизации

Дипломаты связывают это с объявлением частичной мобилизации в россии. Они отмечают, что не исключено, что на военную службу будут призывать лиц с двойным гражданством.

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Граждане США должны отказаться от поездок в россию, а проживающие или путешествующие сейчас в россии должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе,

– говорится в сообщении посольства.

Добавляют, что мирные собрания американцам также следует избегать. В посольстве опасаются, что россия может отказать отказать им в доступе к консульской помощи и воспрепятствовать их выезду.

Коммерческие рейсы в россию крайне ограничены и часто недоступны в короткие сроки, поэтому гражданам США советуют воспользоваться сухопутными маршрутами.

Другие страны тоже призывали своих граждан уезжать

Вчера призыв к своим гражданам немедленно покинуть россию сделали также и другие страны, в том числе Болгария . К слову, еще в июне страна отправила сразу 70 дипломатов из российского посольства.

Такие же рекомендации издали посольства Польши и Эстонии.

Тем, кто остается, посоветовали "проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей и внимательно отслеживать развитие ситуации".