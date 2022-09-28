Усе через мобілізацію

Дипломати пов'язують це з оголошенням часткової мобілізації в росії. Вони зауважують, що не виключено, що на військову службу призиватимуть осіб з подвійним громадянством.

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Громадяни США мають відмовитися від поїздок до росії, а ті, хто проживає чи подорожує зараз у росії, мають негайно залишити країну, поки залишаються обмежені можливості для виїзду на приватній основі,

– йдеться у повідомленні посольства.

Додають, що мирних зібрань американцям також слід уникати. У посольстві побоюються, що росія може відмовити відмовити їм у доступі до консульської допомоги та перешкодити їхньому виїзду.

Наразі комерційні рейси до росії вкрай обмежені та часто недоступні у короткі терміни, тому громадянам США радять скористатися сухопутними маршрутами.

Інші країни теж закликали своїх громадян виїжджати

Вчора заклик до своїх громадян негайно покинути росію зробили також і інші країни, серед них Болгарія. До слова, ще у червні країна вислала одразу 70 дипломатів із російського посольства.

Такі ж рекомендації видали посольства Польщі та Естонії.

Тим, хто залишається, порадили "виявляти підвищену пильність, уникати місць масового скупчення людей та уважно відстежувати розвиток ситуації".