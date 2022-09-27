Зокрема, з таким зверненням звернулось МЗС Болгарії. Установа просить виїхати тих болгарців, які перебувають у росії.

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У зв'язку зі складною ситуацією МЗС Республіки Болгарія закликає утриматися від поїздок до Росії та рекомендує громадянам Болгарії, які перебувають там, розглянути можливість якнайшвидшого виїзду з країни за допомогою наявних на даний момент транспортних засобів,

– мовиться у повідомленні.

Дипломати радять громадянам Болгарії, які залишаються у росії, бути особливо пильними, уникати місць масового скупчення людей. При цьому радять з усією увагою ставитися до обставин і розвитку ситуації.

У разі потреби в допомозі громадян Болгарії просять зв'язатися з Посольством Республіки Болгарія в Москві.

Болгарія вислала працівників російського посольства

Ще у червні країна вислала одразу 70 дипломатів із російського посольства. Про це оголошував прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков

Дипломатів вислали, оскільки вони займалися шпигунською діяльністю, прикриваючись своїми посадами.

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