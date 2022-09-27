В частности, с таким обращением обратился МИД Болгарии. Учреждение просит уехать тех болгар, которые находятся в россии.
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В связи со сложной ситуацией МИД Республики Болгария призывает воздержаться от поездок в Россию и рекомендует находящимся там гражданам Болгарии рассмотреть возможность скорейшего выезда из страны с помощью имеющихся на данный момент транспортных средств,
– говорится в сообщении.
Дипломаты советуют остающимся в россии гражданам Болгарии быть особо бдительными, избегать мест массового скопления людей. При этом советуют со всем вниманием относиться к обстоятельствам и развитию ситуации.
При необходимости в помощи граждан Болгарии просят связаться с Посольством Республики Болгария в Москве.
Болгария выслала работников российского посольства
- Еще в июне страна выслала сразу 70 дипломатов из российского посольства. Об этом объявлял премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.
- Дипломатов выслали, поскольку они занимались шпионской деятельностью, прикрываясь своими должностями.
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