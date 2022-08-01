Наразі на місці події є пожежу майже загасили. Рятувальники чекають дронів, щоб добре оглянути пошкодження згори.

Склад боєприпасів компанії "ЕМКО", де стався вибух, належить Еміліану Гебреву. Відомо, що він постачав Україні зброю ще з часів конфлікту на Донбасі.

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Випадковість це чи ні

Як розповідають журналісти-розслідувачі, раніше Еміліана Гебрева росія двічі намагалася його отруїти через постачання зброї в Україну під час військового конфлікту на Донбасі в 2014 – 2015 роках. "Новачком". Розслідування Bellingcat показали, що це спланував кремль.

Окрім того, журналісти-розслідувачі вважають, що вибухи на складах боєприпасів у Болгарії і Чехії в 2014 році пов'язані з діяльністю агентів ГРУ.

З'ясувалося, що за вибухами в селі Врбетіце стоїть кремль. Розслідування призвели до спалаху дипломатичного скандалу та вигнання російських дипломатів з Чехії.

Що каже сам Еміліан Гербрев

Власник "ЕМКО" каже, що зараз справою займається слідство. Зі свого боку він зробив усе, що потрібно було.

Я точно не можу сказати, тому що це робота слідства. Я просто знаю, що сталося, а вони вже будуть підтверджувати ті версії, які є. Вранці на території складу сигналізація дала порушення і після порушення через кілька хвилин стався цей вибух. З нашого боку те, що мало бути зроблено, загалом зроблено,

– сказав Гербрев.

Він додав, що у цьому випадку держава має прислухатися до всіх зацікавлених у справі і, виходячи з цього, ухвалювати найбільш правильні, розумні речі.

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