Переказ був на суму 890 тисяч доларів. Ці гроші мали скерувати на виплату зарплат російським послам.

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Переказ 890 мільйонів доларів посольству росії заблокували

Першим про блокування переказу 890 тисяч доларів для російського посольства повідомив голова парламентської групи партії "Є такий народ" Тошко Йорданов. Однак він повідомив, що буцімто Болгарія зробила це самовільно – за "одноосібним дорученням прем'єра Кирила Петкова" рахунки посольства нібито заморозили.

Йорданов з усіх сил намагався домогтися розблокування російських грошей. Зокрема, він почав маніпулювати тим, що росія може заблокувати гроші болгарських дипломатів та бізнесменів.

Це межує з, як сказати, дурістю, бо ми не ворожі один до одної країни. У нас ще дипломатичні відносини не розірвані,

– зазначив політик.

Окрім цього, Йорданов звинувачував ЗМІ у маніпуляціях та бідкався на ставлення світу до росіян.

Зверніть увагу! Нещодавно парламент Болгарії виніс вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Кирила Петкова. Він активно підтримував ЄС, засуджував вторгнення росії в Україну та боровся з корупційними схемами, до яких були причетними болгарські депутати. На думку Петкова, причиною його відставки була саме країна-агресорка та потужна мафія Болгарії.

Переказ заблокували через санкції Євросоюзу

Кандидат у прем'єр-міністри Болгарії та чинний міністр фінансів Асен Васильєв відповів на закиди Йорданова. За його словами, рахунки посольства росії не заморожували, а лише заблокували сам переказ. Мовляв, це відбулося автоматично на підставі санкцій ЄС.

"Є переказ для російського посольства, який безпосередньо підпадає під санкції Європейської комісії. Російське посольство звернулося з проханням про відступ, тобто щоб Болгарія скасувала санкції на цей переказ", – зазначив Васильєв.

За його словами, наразі часткове скасування санкцій узгоджують з Єврокомісією. Коли Болгарія отримає відповідь, чи робитимуть це конкретно для цього трансферу, тоді й вживатимуть відповідних заходів.

Зауважте! Болгарія 28 червня звинуватила у шпіонажі 70 російських дипломатів. Їх вирішили вислати з країни. Це видворення стало найбільшим з 1971 року, коли Велика Британія оголосила персонами нон грата 105 радянських дипломатів під час "холодної війни".

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