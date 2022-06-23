Проєвропейський уряд Болгарії відправляють у відставку: прем'єр звинувачує мафію й Росію

Петков очолив болгарський уряд лише пів року тому. Він мав активну проєвропейську позицію та виступав за НАТО.

Варто прочитати Половина угорців, болгар і словаків досі не вважають Росію першочергово винною у війні

Уряду Петкова винесли вотум недовіри

За інформацією "Свободна Европа", у Парламенті Болгарії відбулося голосування щодо винесення вотуму недовіри Кабміну на чолі з прем'єр-міністром Кирилом Петковим. "За" проголосували 123 депутати з 239, зокрема:

ГЕРБ-СДС – 59 депутатів;

ДПС – 33;

ІТН – 19;

"Відродження" – 12.

Проти були 116 депутатів від партій "Продовжуємо зміни", БСП, "Демократичної Болгарії", а також шістьох з ІТН та одного від ДПС.



Кабміну Болгарії винесли вотум недовіри / Фото "Свободна Европа"

Цікаво Болгарія вимушена балансувати, – Коваленко пояснив заяви про ненадання зброї для України

Ймовірною причиною відставки уряду може бути активна боротьба Петкова з корупцією

Депутати звинувачують Петкова та Кабмін у недостатніх зусиллях в боротьбі з інфляцією та інших питаннях фінансової політики. Також спірним питанням стали дебати про те, чи повинна Болгарія підтримати прагнення Північної Македонії стати кандидатом у члени Євросоюзу. На думку деяких аналітиків, на рішення парламенту вплинуло прагнення Петкова боротися з корупцією.

Раніше Петков заявляв, що причиною підготовки вотуму недовіри стала загроза розкриття великих корупційних схем, у яких могли бути замішані болгарські політики. Попри багаторічні зв'язки країни з СРСР, а після його розпаду і з Росією, Петков повністю підтримав позицію ЄС та НАТО щодо війни в Україні.

Зокрема, прем'єр звільнив міністра оборони Стефана Янева, який відмовлявся називати російське вторгнення війною та віддавав перевагу кремлівському терміну "спецоперація". Також Петков підтримав санкції Євросоюзу проти Росії та пообіцяв допомогу для ЗСУ.

Головну роль в ініціативі винесення вотуму недовіри чинному уряду відіграв голова опозиційної партії ГЕРБ та колишній прем'єр Болгарії Бойко Борисов. Раніше уряд Петкова навіть намагався його заарештувати через ймовірну причетність до корупції у великих обсягах. Проте суд звільнив Борисова без пред'явлення звинувачень, пославшись на процедурні неточності.

Наразі невідомо, хто формуватиме новий уряд і чи відбудуться дострокові вибори. На думку політологів, після відставки уряду Петкова про себе заявлять більш проросійські сили, зокрема ультраправа партія "Відродження". Це може поставити під загрозу плани Болгарії приєднатися до єврозони та відмовитися від російських нафти та газу до 2024 року.

Цікаво! Борисов очолював уряд Болгарії більшу частину минулого десятиліття. Він відомий своїми близькими зв'язками із президентом Росії Володимиром Путіним. Експрем'єр навіть подарував кремлівському диктатору цуценя болгарської вівчарки.

Петков звинувачує у вотумі недовіри мафію та Росію

Петков поклав провину в оголошенні його уряду вотуму недовіри безпосередньо на Росію та потужну мафію його власної країни. Прем'єр прийшов до влади лише пів року тому. Він обіцяв боротися з корупцією та підштовхнув країну до надзвичайно сильної позиції проти Росії після вторгнення в Україну.

Це голосування – це один крихітний крок на дуже довгому шляху, що чекає нас попереду. Я обіцяю, що ми продовжимо боротьбу за повернення країни, і колись у нас буде Болгарія без ляльководів, без мафії — нормальна європейська країна,

– заявив Петков.

Болгарський прем'єр серед імен людей, які домоглися відставки його уряду, назвав і російського посла в Софії. Він звинуватив країну-агресорку у впливі на винесення вотуму недовіри через депутатів з болгарської партії "Відродження".

Буде цікаво – Болгарія не постачатиме зброю в Україну, але якої підтримки від неї чекати: відео