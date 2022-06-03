Згідно з опитуваннями братиславського аналітичного центру GLOBSEC, близько половини респондентів серед угорців, словаків та болгар не покладають першочергову провину за вторгнення на Росію.
Тим часом Віцепрезидентка Європарламенту закликала позбавити Угорщину права голосу в ЄС
Опитування було повністю присвячене Україні
GLOBSEC регулярно проводить дослідження в 9 країнах Центральної та Східної Європи. Наприкінці березня та у квітні опитування було присвячене війні Росії в Україні. Одним з запитань було: хто відповідальний за війну?
Лише половина опитаних назвали Росію винною
Результати шокують: лише 51% словаків, 50% болгар і 48% угорців поклали відповідальність за агресію на Росію.
Цікаво, що наступною за кількістю людей з такою дивною позицією, є Латвія. Тут провину Кремля бачить 61% громадян.
Позиція 18% угорського населення неабияк потішила б російських пропагандистів. Адже ці респонденти впевнені, що винувата Україна, яка начебто "пригнічує російськомовних".
Такі наративи були присутні і до війни
Дослідники кажуть: ситуація – прогнозована, адже ці наративи були присутні в країнах і до початку повномасштабної війни. Ще в січні 44% словаків вважали, що напруження в Україні спровоковане західними країнами.
Викривлене уявлення певних верств населення про події в Україні, у поєднанні з потенційними економічними труднощами, може залишити ці групи потенційними мішенями для популістських лідерів,
– підсумовують в GLOBSEC.
Результати опитування GLOBSEC / Скриншот
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Угорщина була на чолі групи противників нафтового ембарго
- Саме Угорщина була лідером серед противників введення ембарго на російську нафту.
- В результаті в 6 пакеті санкцій пішли на поступки і ембарго є лише частковим.
- Угорщина та Словаччина, а також Болгарія скористалась винятками, які запропонував Брюссель.
- Позицію Будапешта розкритикувала віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі, яка навіть запропонували позбавити Угорщину права голосу в ЄС. Також подібну думку висловив і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек.
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