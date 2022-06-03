Згідно з опитуваннями братиславського аналітичного центру GLOBSEC, близько половини респондентів серед угорців, словаків та болгар не покладають першочергову провину за вторгнення на Росію.

Тим часом Віцепрезидентка Європарламенту закликала позбавити Угорщину права голосу в ЄС

Опитування було повністю присвячене Україні

GLOBSEC регулярно проводить дослідження в 9 країнах Центральної та Східної Європи. Наприкінці березня та у квітні опитування було присвячене війні Росії в Україні. Одним з запитань було: хто відповідальний за війну?

Лише половина опитаних назвали Росію винною

Результати шокують: лише 51% словаків, 50% болгар і 48% угорців поклали відповідальність за агресію на Росію.

Цікаво, що наступною за кількістю людей з такою дивною позицією, є Латвія. Тут провину Кремля бачить 61% громадян.

Зверніть увагу! 28% словаків, 26% болгар, а також 18% угорців впевнені, що це Захід спровокував Росію.

Позиція 18% угорського населення неабияк потішила б російських пропагандистів. Адже ці респонденти впевнені, що винувата Україна, яка начебто "пригнічує російськомовних".

Такі наративи були присутні і до війни

Дослідники кажуть: ситуація – прогнозована, адже ці наративи були присутні в країнах і до початку повномасштабної війни. Ще в січні 44% словаків вважали, що напруження в Україні спровоковане західними країнами.

Викривлене уявлення певних верств населення про події в Україні, у поєднанні з потенційними економічними труднощами, може залишити ці групи потенційними мішенями для популістських лідерів,

– підсумовують в GLOBSEC.

Результати опитування GLOBSEC / Скриншот

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Угорщина була на чолі групи противників нафтового ембарго

Саме Угорщина була лідером серед противників введення ембарго на російську нафту.

В результаті в 6 пакеті санкцій пішли на поступки і ембарго є лише частковим.

Угорщина та Словаччина, а також Болгарія скористалась винятками, які запропонував Брюссель.

Позицію Будапешта розкритикувала віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі, яка навіть запропонували позбавити Угорщину права голосу в ЄС. Також подібну думку висловив і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек.

Дізнайтесь у відео: ЄС затвердив 6 пакет санкцій проти Росії