Согласно опросам братского аналитического центра GLOBSEC, около половины респондентов среди венгров, словаков и болгар не возлагают первоочередную вину за вторжение в Россию.
Тем временем Вицепрезидент Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС
Опрос был полностью посвящен Украине
GLOBSEC регулярно проводит исследования в 9 странах Центральной и Восточной Европы. В конце марта и в апреле опрос был посвящен войне России в Украине. Одним из вопросов было: кто ответственен за войну?
Только половина опрошенных назвали Россию виновной
Результаты шокируют: всего 51% словаков, 50% болгар и 48% венгров возложили ответственность за агрессию на Россию.
Интересно, что следующей по количеству людей с такой странной позицией является Латвия. Здесь вину Кремля видят 61% граждан.
Позиция 18% венгерского населения очень порадовала бы русских пропагандистов. Ведь эти респонденты уверены, что виновата Украина, якобы "подавляющая русскоязычных".
Такие нарративы присутствовали и до войны
Исследователи говорят: ситуация прогнозируемая, ведь эти нарративы присутствовали в странах и до начала полномасштабной войны. Еще в январе 44% словаков считали, что напряжение в Украине спровоцировано западными странами.
Искривленное представление определенных слоев населения о событиях в Украине, в сочетании с потенциальными экономическими трудностями, может оставить эти группы потенциальными мишенями для популистских лидеров.
– подытоживают в GLOBSEC.
Итоги опроса GLOBSEC / Скриншот
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Венгрия была во главе группы противников нефтяного эмбарго
- Конкретно Венгрия была фаворитом посреди противников введения эмбарго на русскую нефть.
- В результате в 6 пакете санкций пошли на уступки и эмбарго является лишь частичным.
- Венгрия и Словакия, а также Болгария воспользовались исключениями, предложенными Брюсселем.
- Позицию Будапешта раскритиковала вице-президент Европарламента Катарина Барли, которая даже предложили лишить Венгрию права голоса в ЕС. Также подобное мнение высказал и вицеканцлер Германии Роберт Габек.