Согласно опросам братского аналитического центра GLOBSEC, около половины респондентов среди венгров, словаков и болгар не возлагают первоочередную вину за вторжение в Россию.

Тем временем Вицепрезидент Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС

Опрос был полностью посвящен Украине

GLOBSEC регулярно проводит исследования в 9 странах Центральной и Восточной Европы. В конце марта и в апреле опрос был посвящен войне России в Украине. Одним из вопросов было: кто ответственен за войну?

Только половина опрошенных назвали Россию виновной

Результаты шокируют: всего 51% словаков, 50% болгар и 48% венгров возложили ответственность за агрессию на Россию.

Интересно, что следующей по количеству людей с такой странной позицией является Латвия. Здесь вину Кремля видят 61% граждан.

Обратите внимание! 28% словаков, 26% болгар, а также 18% венгров уверены, что это Запад спровоцировал Россию.

Позиция 18% венгерского населения очень порадовала бы русских пропагандистов. Ведь эти респонденты уверены, что виновата Украина, якобы "подавляющая русскоязычных".

Такие нарративы присутствовали и до войны

Исследователи говорят: ситуация прогнозируемая, ведь эти нарративы присутствовали в странах и до начала полномасштабной войны. Еще в январе 44% словаков считали, что напряжение в Украине спровоцировано западными странами.

Искривленное представление определенных слоев населения о событиях в Украине, в сочетании с потенциальными экономическими трудностями, может оставить эти группы потенциальными мишенями для популистских лидеров.

– подытоживают в GLOBSEC.

Итоги опроса GLOBSEC / Скриншот

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Венгрия была во главе группы противников нефтяного эмбарго

Конкретно Венгрия была фаворитом посреди противников введения эмбарго на русскую нефть.

В результате в 6 пакете санкций пошли на уступки и эмбарго является лишь частичным.

Венгрия и Словакия, а также Болгария воспользовались исключениями, предложенными Брюсселем.

Позицию Будапешта раскритиковала вице-президент Европарламента Катарина Барли, которая даже предложили лишить Венгрию права голоса в ЕС. Также подобное мнение высказал и вицеканцлер Германии Роберт Габек.

Узнайте в видео: ЕС утвердил 6 пакет санкций против России