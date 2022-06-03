Причини "надлому"

Внесу ясність. Надлом у воїнів ЗСУ стався одразу ж після прибуття на службу, бо вони туди й йшли лише для того, щоб на заклик "російських братів" піти на Київ.

Читайте також Пекельна гармата для контрнаступу: що чекає окупантів після зустрічі з CAESAR

Знову ж таки – надлом зумовлений тим, що в перші ж дні війни доблесні російські воїни знищили всю українську авіацію, всі ППО, всю військову інфраструктуру України. Причому це зробили п'ять разів поспіль.

Зрозуміло, надлом у ЗСУ пояснюється тим, що українських військовослужбовців кинуло їхнє військове командування, яке одразу після початку війни втекло на чолі з президентом Зеленським до Лондона і звідти транслювало фальшиві заздалегідь записані ролики, начебто воно в Києві.

Багато в чому надлом ЗСУ пов'язаний з тим, що від України відвернувся весь світ, а країни-сусіди почали ділити територію України. Так, Польща вже давно захопила західні області України і має намір просуватися вперед до Збруча.

Джерела "куражу"

Та й як не бути надлому, якщо українцям нема чим воювати, нічого їсти, нічого пити. І порятунок лише у складі недоімперії.

Дуже яскраво цей надлам у ЗСУ зафіксувався, коли рашисти дернули з-під Києва, Харкова та інших міст України, а українці не зрозуміли цього геніального путінського маневру. А тепер цей самий надлом поглиблюється і заглиблюється з кожним переможним дебільним репортажем рашистських пропагандонів.

До речі, кураж у рашистів настав тоді, коли вони побачили, що в Україні можна змародерити чудо цивілізації — фаянсовий унітаз. Але кураж цей помітно зменшився, коли з'ясувалося, що разом з унітазом для рашистів можна перетворитися на те, що в ці унітази змивають.

Кремль не вірить Зеленському і боїться ЗСУ через поставки з США – дивіться відео: