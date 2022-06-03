Причины "надлома"

Вношу ясность. Надлом у воинов ВСУ произошел сразу же после поступления на службу, потому что они туда и поступали лишь для того, чтобы по призыву "русских братьев" пойти на Киев.

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Опять же надлом обусловлен тем, что в первые же дни войны доблестные русские воины уничтожили всю украинскую авиацию, все ПВО, всю военную инфраструктуру Украины. Причем сделали это пять раз подряд.

Разумеется, надлом в ВСУ объясняется тем, что украинских военнослужащих кинуло их военное командование, сразу после начала войны сбежавшее во главе с президентом Зеленским в Лондон и оттуда транслирующее фальшивые заранее записанные ролики, будто бы оно в Киеве.

Во многом надлом ВСУ связан с тем, что от Украины отвернулся весь мир, а страны-соседи начали делить территорию Украины. Так, Польша уже давно захватила западные области Украины и намерена продвигаться вперед, к Збручу.

Источники "куражу"

Да и как не быть надлому, если украинцам нечем воевать, нечего есть, нечего пить. И спасение только в составе недоимперии.

Очень ярко этот надлом в ВСУ зафиксировался, когда рашисты драпанули из-под Киева, Харькова и других городов Украины, а украинцы не поняли этого гениального путинского маневра. А теперь этот самый надлом углубляется и углубляется с каждым победным дебильным репортажем рашистских пропагандонов.

Кстати, кураж у рашистов наступил тогда, когда они узрели, что в Украине можно смародерить чудо цивилизации — фаянсовый унитаз. Но кураж этот заметно поубавился, когда выяснилось, что вместе с унитазом для рашистов идет возможность превратиться в то самое, что в эти унитазы смывают.

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