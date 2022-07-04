За інформацією болгарської преси, загалом країну покинули понад 180 осіб. Щонайменше один пасажир відлітав у футболці зі зображенням Володимира Путіна та написом "Росія така країна, яка нічого не боїться".

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Вислані російські дипломати покинули Болгарію

Болгарія 28 червня оголосила, що висилає 70 російських дипломатів, звинувативши їх у шпіонажі. Видворення стало найбільшим з 1971 року, коли Велика Британія оголосила персонами нон грата 105 радянських дипломатів під час "холодної війни".

Зазначається, що не всі 70 висланих осіб є безпосередньо дипломатами – деякі з них є технічним персоналом, зокрема кухарями, водіями або садівниками російського посольства у Софії.

Видворений росіянин вилітає з Болгарії у футболці з Путіним / Фото Sega Daily

Серед видворених з Болгарії осіб був і радник посла Росії Філіп Воскресенський. Він заявив, що жоден із росіян, висланих, за його словами, "незаконно, нахабно", буцімто не працював проти Республіки Болгарія.

Ніхто не зможе зіпсувати російсько-болгарські відносини, ніхто,

– емоційно заявив російський дипломат, виступаючи в аеропорту перед вильотом.

До слова, речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, коментуючи ситуацію, заявила, що Болгарія "звела до мінімуму, навіть до нуля" можливості роботи російського посольства у Софії.

Днями раніше заступник очільника МЗС Росії Олександр Грушко заявив, що Москва повинна вирішувати, зберігати чи закривати російське дипломатичне представництво у Болгарії.

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